Аэропорт Оренбурга временно закрыли для полетов

Аэропорт Оренбурга временно приостановил работу, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для безопасности полетов. О введенных мерах стало известно в 06:35 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне угроз атаки беспилотников.

Минувшей ночью для полетов также временно закрыли аэропорты Саратова, Тамбова и Калуги. На момент публикации ограничения все еще действуют. Аэропорт Волгограда возобновил работу спустя более 6,5 часов после закрытия.

В Пензенской области ввели план «Ковер» и ограничили работу мобильного интернета.