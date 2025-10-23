 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Калуги (Грабцево) временно закрыли для полетов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для безопасности полетов. О введенных мерах стало известно в 04:58 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне угроз атаки беспилотников.

Минобороны сообщило о 13 сбитых за утро беспилотниках
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ранее этой ночью для полетов временно закрыли аэропорты Саратова и Тамбова, а над несколькими районами Пензенской области ввели план «Ковер», объявили режим беспилотной опасности и ограничили работу мобильного интернета.

Теги

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Калуга аэропорты ограничения беспилотники
