 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над российскими регионами сбили 139 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 октября сбили 139 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

Из них над территорией Белгородской области уничтожили 56 дронов, над Брянской — 22, над Воронежской — 21 беспилотник, над Рязанской — 14. Над Ростовской областью сбили 13 дронов, над Крымом — четыре, над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской — по два беспилотника и один дрон уничтожили над Курской областью.

В аэропорту Орска ограничили прием и отправку рейсов
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

Минувшей ночью для обеспечения безопасности полетов вводились ограничения в аэропортах Волгограда, Саратова, Калуги и Оренбурга. Утром 23 октября для полетов закрыли аэропорт Орска.

На момент публикации ограничения действуют в воздушных гаванях Калуги и Тамбова.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
беспилотники Минобороны ПВО
Материалы по теме
В одном районе Ленинградской области объявили опасность беспилотников
Политика
При налете беспилотников на Брянскую область пострадал подросток
Политика
В пяти регионах России объявили беспилотную опасность
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Индия проверит контракты по нефти из России на фоне новых санкций США Политика, 08:39
МТС и Т2 поделят салоны связи Технологии и медиа, 08:31
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Бывшего мэра обвинили в оформлении на семью половины недвижимости Плёса Политика, 08:27
Суд оштрафовал и освободил из-под стражи французского велосипедиста Общество, 08:26
Без начальства и на Гавайях: каково работать в компании, создавшей Dota 2Подписка на РБК, 08:12
В Рязанской области произошел пожар на предприятии после атаки дронов Политика, 08:01
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Что происходит на долговом рынке и какие облигации рассмотреть к покупкеПодписка на РБК, 08:00
США дали месяц на сворачивание операций с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом Экономика, 07:55
Трамп обсудит с Си Цзиньпином путь к миру на Украине «с помощью нефти» Политика, 07:53
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
За ночь над российскими регионами сбили 139 дронов Политика, 07:33
Банки из топ-10 повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ. Рейтинг Инвестиции, 07:30
В аэропорту Орска ограничили прием и отправку рейсов Общество, 07:29