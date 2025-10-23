За ночь над российскими регионами сбили 139 дронов

Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 октября сбили 139 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

Из них над территорией Белгородской области уничтожили 56 дронов, над Брянской — 22, над Воронежской — 21 беспилотник, над Рязанской — 14. Над Ростовской областью сбили 13 дронов, над Крымом — четыре, над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской — по два беспилотника и один дрон уничтожили над Курской областью.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

Минувшей ночью для обеспечения безопасности полетов вводились ограничения в аэропортах Волгограда, Саратова, Калуги и Оренбурга. Утром 23 октября для полетов закрыли аэропорт Орска.

На момент публикации ограничения действуют в воздушных гаванях Калуги и Тамбова.