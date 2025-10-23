Росавиация: аэропорты Саратова и Тамбова временно закрыли для полетов

Два российских аэропорта приостановили полеты Росавиация: аэропорты Саратова и Тамбова временно закрыли для полетов

В аэропортах Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское) временно прекратили прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах стало известно в 02:00 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В период с 7:00 мск до 11:00 мск 22 октября силы ПВО сбили 13 дронов ВСУ над территорией России. Из них над территорией Дагестана уничтожили восемь беспилотников, над Крымом - два. Еще три дрона сбили над акваторией Черного моря.