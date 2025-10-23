 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Волгограда возобновил работу

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Волгограда открыли для полетов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности. О возобновлении работы воздушной гавани Волгограда Кореняко объявил в 05:57 мск — спустя более 6,5 часов после введения ограничительных мер.

ПВО ночью сбила беспилотники над двумя районами Ростовской области
Политика

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне угроз атаки беспилотников.

В ночь на 23 октября для полетов также временно закрыли аэропорты Саратова, Тамбова и Калуги. На момент публикации ограничения все еще действуют.

Также минувшей ночью в Пензенской области ввели план «Ковер» и ограничили работу мобильного интернета.

Плугина Ирина
Волгоград аэропорты ограничения Росавиация беспилотники
