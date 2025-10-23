Аэропорт Волгограда возобновил работу

Аэропорт Волгограда открыли для полетов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности. О возобновлении работы воздушной гавани Волгограда Кореняко объявил в 05:57 мск — спустя более 6,5 часов после введения ограничительных мер.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне угроз атаки беспилотников.

В ночь на 23 октября для полетов также временно закрыли аэропорты Саратова, Тамбова и Калуги. На момент публикации ограничения все еще действуют.

Также минувшей ночью в Пензенской области ввели план «Ковер» и ограничили работу мобильного интернета.