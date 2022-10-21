В Госдуме заявили о возвращении домой почти 10 тыс. мобилизованных

С начала мобилизационных мероприятий власти ряда российских регионов начали сообщать об ошибках, допущенных в рамках призывной кампании. По словам Картаполова, почти 10 тыс. мобилизованных возвращены по домам «по разным причинам»

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Около 10 тыс. мобилизованных в России были возвращены домой. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тыс. человек по разным причинам», — сказал глава комитета, отвечая на вопрос о мобилизованных по ошибке.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Накануне, 20 октября, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил об отмене призыва для 9,5 тыс. многодетных отцов. «Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям» — рассказал он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, ей подлежат 300 тыс. человек, уточнял министр обороны Сергей Шойгу. 14 октября президент сообщил, что на службу уже призвали 222 тыс. человек. Он допустил окончание мобилизационных мероприятий в течение двух недель.

Согласно пояснениям Минобороны, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Отсрочку получили студенты, многодетные отцы, непригодные по состоянию здоровья, имеющие бронь или занятые постоянным уходом за членом семьи. От призыва также освободили некоторые категории ИT-специалистов, сотрудников системообразующих предприятий в сфере информации и связи, а также работающих в организациях, которые обеспечивают стабильность платежной системы и финансового рынка.

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С начала мобилизационных мероприятий власти ряда российских регионов начали сообщать об ошибках, допущенных в рамках призывной кампании, в том числе о призыве граждан, которые не подлежат службе. После этого Путин потребовал «исправить все ошибки» и не допускать их впредь». «Если допущена ошибка, повторю: ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащих на то оснований», — заявил президент.

После этого в ряде регионов при военкоматах были созданы специальные рабочие группы, которые принимают обращения об ошибках при мобилизации. Также их можно подать в региональные отделения Общероссийского народного фронта.