У банков возникли проблемы с проверкой заявок на мобилизационные каникулы

Большинство банков пока верят заемщикам на слово в том, что им положена отсрочка по кредитам из-за участия в военной операции на Украине. Новый механизм проверки заявителей и возможность отменить каникулы заработает с 23 ноября

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские банки на практике столкнулись со сложностями при проверке желающих получить мобилизационные каникулы: на рынке сложилась разная практика приема и верификации заявлений, а точных ответов от Минобороны, что конкретный клиент может рассчитывать на отсрочку по кредитам из-за мобилизации и участия в военной операции, получить практически невозможно. Эта проблема упоминается в письме Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову (документ есть у РБК).

«Официального работающего механизма проверки обоснованности предоставления мобилизационных каникул пока действительно нет — Минобороны не отвечает на запросы банков. У них такие данные централизованно никогда не собирались, и более того — они на бумаге, в карточках в военкоматах», — пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, некоторые банки вынуждены отправлять сотрудников в военкоматы «со списками желающих получить каникулы» и проверять все вручную.

«Не знаю банков, кто бы дожидался верификации повесток через Минобороны», — подтверждает председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.

Что такое мобилизационные каникулы

21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию для продолжения военной операции на Украине (СВО). В тот же день Банк России дал кредиторам рекомендации предоставлять мобилизованным заемщикам и их близким родственникам отсрочки по кредитам, а депутаты начали готовить соответствующие поправки в законодательство. Они были оперативно приняты Госдумой, закон о кредитных каникулах для военнослужащих вступил в силу 7 октября (377-ФЗ).

За основу был взят тот же механизм, что применялся во время первой волны пандемии коронавируса в 2020 году и начале этого кризиса: заемщики, соответствующие определенным критериям, могут обратиться в банк или МФО за отсрочкой выплат по кредиту или займу, начисленные за время льготы процентные платежи не отменяются, а всего лишь переносятся.

Согласно принятым поправкам, на каникулы теперь могут претендовать россияне, призванные по мобилизации, военнослужащие по контракту, добровольцы, участвующие в военной операции на Украине, а также их близкие родственники. Отсрочку могут получить физлица, индивидуальные предприниматели, а также учредители и одновременно руководители компаний из сегмента малого и среднего бизнеса. Льгота возможна только по кредитам и займам, взятым до дня мобилизации или заключения контракта на участие в военной операции. Обратиться за поддержкой можно до конца 2023 года, длительность каникул не фиксированная — фактически это срок участия заемщика в СВО плюс 30 дней.

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Много ли желающих получить отсрочку из-за мобилизации

Большинство опрошенных РБК банков не дали точных оценок, сколько заявок на новые кредитные каникулы к ним поступило. Представитель «Сбера» отметил, что оформление отсрочек «происходит оперативно». Более 80% заявок на кредитные каникулы по 377-ФЗ банк получает от самих военнослужащих, а не их родственников, добавил он.

В ВТБ, Промсвязьбанке (ПСБ), банке «Открытие», Почта Банке тоже отметили, что подавляющее большинство заявителей — мобилизованные россияне или контрактники, не раскрыв данных о числе обращений. В банке «Зенит» оценили, что за отсрочками по кредитам обратились 0,1% от общего количества их заемщиков.

«Скорее всего, все, кого будут мобилизовывать, попросят себе отсрочку по кредитам — это логично, потому что это воспринимается как социальная льгота от государства. Многие могут и терять в доходах. Вопрос в том, сколько будет мобилизовано людей и много ли у них кредитов», — замечает Войлуков.

Раньше основанием для каникул считалось ухудшение финансового положения заемщика, но сейчас эта мера продвигается как «доступная льгота», соглашается Емелин. По его оценкам, с учетом родственников военнослужащих воспользоваться новыми каникулами могут не менее 400 тыс. человек.

По оценкам Банка России, на 1 июля 2022 года задолженность по кредитам имели 42,1 млн россиян. На отчетную дату их обязательства перед банками оценивались в 26,4 трлн руб. Свыше 6 трлн руб. от этой суммы должны клиенты, имеющие только ипотечный кредит, около 9 трлн руб. приходится на ипотечников с еще каким-нибудь кредитом. Примерно 8,8 трлн руб. — задолженность тех, кто взял потребительские кредиты, кредитные карты или оба этих продукта. Наиболее активные заемщики — россияне в возрасте 33–38 лет, 50–60% из них имеют обязательства перед банками. Средняя сумма долга в этой возрастной группе составляет около 1 млн руб. 14 октября Путин сообщил, что в России уже мобилизованы 220 тыс. человек. Ранее в Минобороны заявляли о планах призвать для военной операции 300 тыс. граждан. Данные о численности российской военной группировки на Украине не раскрываются.

Как подать заявку на мобилизационные каникулы

Самый активно используемый канал подачи заявок на отсрочки по кредитам — контактные центры банков. В ВТБ и «Открытии» оценили, что 90% обращений поступают именно так, по телефону. Почта Банк и крымский РНКБ создали на сайтах онлайн-формы для приема заявок. Представитель Сбербанка отметил, что больше половины желающих получить мобилизационные каникулы обращаются в офисы, хотя по другим программам реструктуризации «четыре из пяти заявок подаются через «Сбербанк Онлайн».

Какие документы просят банки

По закону, чтобы доказать необходимость каникул при обращении, заемщик имеет право предоставить кредиторам подтверждающие его статус военнослужащего документы. Обязанность сделать это у клиента возникает «до окончания льготного периода», при этом срок каникул в некоторых случаях может не фиксироваться. Банки и МФО могут проверить информацию, запросив данные в Минобороны или Росгвардии.

«Безусловно, есть процедурные трудности проверки статуса призыва. Иногда сами клиенты не знают на момент обращения, призовут ли их в итоге», — отмечает директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.

Документами, подтверждающими право на кредитные каникулы, могут быть выписки из приказов командира военной части или военного комиссариата и другие, говорится в разъясняющем письме ЦБ банкам, опубликованном вечером 21 октября. Регулятор рекомендует кредиторам не запрашивать подтверждающие документы, если есть основания полагать, что заемщик имеет право на кредитные каникулы, например получает на счет денежное довольствие военнослужащего.

Требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность, в том числе в простой письменной форме. Документы также могут быть представлены иными лицами, даже без доверенности. То, что человек в ответ на запрос не представил документы, не может быть поводом для отказа в каникулах, обращает внимание ЦБ: он вправе сделать это в течение 30 дней после прекращения участия в СВО.

В ВТБ сообщили, что при подаче заявки на мобилизационные каникулы от военнослужащих не требуется никаких подтверждающих документов, а от их родственников — только копия документа, «подтверждающего статус члена семьи» (например, для супруги таким документом может стать свидетельство о браке). Аналогичный подход к родным военнослужащих применяется в Почта Банке. Документы, подтверждающие мобилизацию, относятся к категории рекомендованных, сказал представитель кредитной организации.

В Промсвязьбанке заемщиков просят предоставить повестку, выписку из приказа или «иной документ из военного ведомства, подтверждающий службу в вооруженных силах», сказал представитель кредитной организации.

В банке «Открытие» помимо документа об участии в СВО от клиента могут также потребовать военный билет со штампом о направлении в войсковую часть. Если при первом обращении у заемщика нет возможности предоставить именно такие бумаги, это можно сделать до окончания периода каникул, уточнил представитель банка.

В «Сбере» не ответили на этот вопрос РБК, ранее банк сообщал, что претендентам на каникулы достаточно выбрать опцию «призыв в армию» при заполнении онлайн-обращения на реструктуризацию.

«Специально обсуждалось, может ли повестка являться основанием для каникул, и некоторые банки дают отсрочку сразу по повесткам. Но это вопрос небесспорный, поскольку не всех призванных мобилизуют», — подчеркивает Емелин. По его словам, в основном мобилизованные заемщики способны предоставить только повестки, а не мобилизационные предписания или справки из воинских частей, которые вызывают у кредиторов больше доверия.

«Все эти документы можно подделать, во-первых. Во-вторых, человека могут вызвать в военкомат, но не призвать. Понятно, что, если человека мобилизовали и на следующий день отправляют, у него голова болит не о том, чтобы бежать в банк и предоставить какие-то бумаги. Поэтому банки просят показать, что есть, а потом в ручном режиме с военкоматами проверяют», — описывает ситуацию Войлуков.

Многим ли отказывают в каникулах

«В целом банки исходят из логики: даже если есть неопределенность, правильнее каникулы предоставить, а разобраться позднее, и по-человечески это совершенно правильно», — утверждает Емелин. По словам Войлукова, некоторые участники рынка стараются оттягивать одобрение каникул, но это единичные случаи. По закону у кредитора есть десять дней, чтобы ответить на заявление заемщика.

Какой инструмент появится у кредиторов

Опрошенные РБК участники рынка рассчитывают на то, что скоро у них появится более эффективный инструмент проверки претендентов на мобилизационные каникулы. С 23 ноября кредиторы смогут уточнять обоснованность заявки на отсрочку по ссудам в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Это упростит процесс, поскольку ФНС и банки имеют уже отлаженные каналы взаимодействия и обмена информацией, говорит Шорников.

Вопрос в том, насколько оперативно ФНС сможет получать данные от военкоматов и Минобороны, замечает Войлуков. «Вполне возможно, что военкоматы фельдъегерской почтой будут на бумаге отсылать дубликаты списков военнослужащих и призванных в местную налоговую, а налоговики будут уже загружать это в электронную базу, то есть ФНС выступит как оператор», — рассуждает вице-президент АБР.

До запуска сервиса ФНС процедура одобрения каникул не затормозится — банки по-прежнему будут опираться на документы от заемщиков и их родных, подчеркивает Емелин: «Но в идеале, когда заработает база ФНС, банкам необходимо будет проверить ранее поданные заявки. Всякое бывает — неполная информация, ошибки, подделки». В разговоре с РБК Емелин допустил, что отмена кредитных каникул может вызвать негативную реакцию у клиентов, которым их изначально предоставили.

«Будет разумно перепроверять отрицательные ответы из базы ФНС до отмены каникул, а не сразу их отменять, повторно запросить документы у заемщиков или их родственников», — говорит председатель НСФР.

У россиян было время разобраться в нюансах работы кредитных каникул еще с пандемии, считает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева: «Граждане знают, что это не амнистия, не «бесплатный» период (поскольку проценты продолжают начисляться), и он требует оснований». Она подчеркивает, что добросовестные заявители вряд ли столкнутся с отменой каникул. «А вот если кто-то решил воспользоваться ситуацией и отправить повестку без реального направления в зону СВО, то наказывать за такое справедливо», — говорит эксперт.

21 октября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что с начала мобилизации примерно для 10 тыс. граждан призыв был отменен, они вернулись домой.