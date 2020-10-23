Следователи назвали основную версию загрязнения залива на Камчатке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 77,08 (+0,05) Инвестиции, 22 окт, 12:57
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 91,36 (+0,01) Инвестиции, 22 окт, 12:57
Мурашко заявил о тенденции к ухудшению ситуации с коронавирусом Общество, 12:18 В Москве за стоянку без номеров чаще всего эвакуировали машины BMW Авто, 12:15 Нурмагомедов и Гэтжи провели вторую дуэль взглядов на взвешивании. Видео Спорт, 12:07 Большинство россиян отдали предпочтение малоэтажной застройке Недвижимость, 12:06 Протоиерея Смирнова похоронят за алтарем храма в Москве Общество, 12:05 Lexus превратил 477-сильное купе LC 500 в полицейский автомобиль Авто, 12:01 Спецоперация ФСБ в Карачаево-Черкесии и Дагестане. Видео Общество, 12:01 Беспилотная доставка: автомобили без водителей развозят продукты в Бутове Индустрия 4.0, 12:00  Почему в кризис резко выросло количество предпринимателей — Bloomberg Pro, 11:59 Мэр Калининграда объявил об отставке Общество, 11:54 Как четверти ретейлеров удалось увеличить выручку в 2020 году РБК и SAP, 11:53 В Петербурге суточное число заражений COVID-19 впервые превысило 700 Общество, 11:50 Новый куратор медиа в Минцифры назвала свои основные задачи Общество, 11:45 Бывший президент «Реала» заявил о долгах на €1 млрд из-за продажи Роналду Спорт, 11:38
Загрязнение воды на Камчатке ,  
0 

Следователи назвали основную версию загрязнения залива на Камчатке

По мнению СК, загрязнение воды вызвано природным фактором, в том числе цветением фитопланктона. Следователи не обнаружили тяжелых металлов во взятых пробах и не выявили утечек нефтепродуктов
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Проведенные экспертизы подтверждают, что приоритетной версией загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке являются природные явления, «в том числе <...> цветение фитопланктона», сообщили в Следственном комитете.

Там добавили, что в пробах воды, почвы и морских организмов тяжелых металлов не обнаружено, а «ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года».

Что происходит в центре экологического ЧП на Камчатке. Репортаж РБК
Общество
Фото:Дмитрий Шаромов / Greenpeace

Следователи осмотрели более 200 км прибрежной территории, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ на территории Камчатки, и исследования взятых там проб донных отложений, воды и грунта «исключили возможность загрязнения из указанных объектов».

Ведомство сообщило также, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не было. По данным СК, у пострадавших, которые обратились за медпомощью, биохимическая экспертиза не выявила признаков токсического отравления.

В пробах с Камчатки не обнаружили следов ракетного топлива
Общество
Фото:Ульяна Бакуменко / ТАСС

Загрязнение акватории Тихого океана в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на Камчатке произошло в конце сентября. Местные жители публиковали фото и видео, на которых было видно выброшенных на берег мертвых морских животных. Сотрудники Кроноцкого заповедника пришли к выводу, что погибли более 90% донных организмов. Кроме того, серфингисты жаловались на покраснение и жжение в глазах после купания, а также тошноту и плохое самочувствие.

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

Росприроднадзор сообщил, что в пробах воды на Камчатке зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) железа, фенола и фосфат-ионов. В Генпрокуратуре заявили, что были найдены следы горюче-смазочных материалов. Позже губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что анализы не показали наличие в воде токсинов, которые могли привести к гибели морских животных.

Ученые ФМБА не нашли ничего опасного в пробах с Камчатки
Общество
Фото:Елена Верещака / ТАСС

Точную причину произошедшего пока установить не удалось. В числе возможных версий власти Камчатского края называли техногенную, связанную с деятельностью человека, природную (поведение водорослей) и сейсмическую. Петербургский химико-аналитический центр «Арбитраж», который провел исследование проб и организмов по заказу Greenpeace, рассматривает в числе возможных версий технологическую и природную. В РАН считают, что к загрязнению воды могло привести наличие в ней токсичных водорослей.

По факту произошедшего заведены уголовные дела по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнение морской среды).

Автор
Наталия Анисимова
Камчатка Следственный комитет загрязнение воды
Материалы по теме
Генпрокурор впервые за 20 лет посетил Камчатку на фоне загрязнения воды
Политика
СК признал серфингистку потерпевшей в деле о загрязнении воды на Камчатке
Общество
РАН исключила полигон в качестве причины загрязнения на Камчатке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter