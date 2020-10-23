Следователи назвали основную версию загрязнения залива на Камчатке

По мнению СК, загрязнение воды вызвано природным фактором, в том числе цветением фитопланктона. Следователи не обнаружили тяжелых металлов во взятых пробах и не выявили утечек нефтепродуктов

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Проведенные экспертизы подтверждают, что приоритетной версией загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке являются природные явления, «в том числе <...> цветение фитопланктона», сообщили в Следственном комитете.

Там добавили, что в пробах воды, почвы и морских организмов тяжелых металлов не обнаружено, а «ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года».

Следователи осмотрели более 200 км прибрежной территории, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ на территории Камчатки, и исследования взятых там проб донных отложений, воды и грунта «исключили возможность загрязнения из указанных объектов».

Ведомство сообщило также, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не было. По данным СК, у пострадавших, которые обратились за медпомощью, биохимическая экспертиза не выявила признаков токсического отравления.