Ученые ФМБА не нашли ничего опасного в пробах с Камчатки

Анализы, которые провели специалисты ФМБА, признали безопасной воду из района гибели животных на Камчатке. Токсикологическое исследование анализов пострадавших тоже результатов пока не дало

Фото: Елена Верещака / ТАСС

Эксперты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) получили первые результаты расследования экологической ситуации на Камчатке. Отчет опубликован на сайте ФМБА.

Пробы для анализа взяты на Халактырском пляже, на полигоне захоронения ядохимикатов Козельский и прилегающей к нему реки, в поселке Озерная.

«В объектах окружающей среды выявлены токсины, продуцируемые цианобактериями — сакситоксин (в следовых количествах), микроцистины YR и RR. Содержание тяжелых металлов во всех пробах находится в рамках допустимых значений», — говорится в отчете.

Анализы показали, что содержание тяжелых металлов и других токсичных веществ во всех пробах находится в рамках допустимых значений. «По предварительному заключению специалистов, воде в исследуемых объектах присвоен V класс опасности — это значит, что она является практически безопасной», — отметили эксперты.