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Загрязнение воды на Камчатке ,  
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Ученые ФМБА не нашли ничего опасного в пробах с Камчатки

Анализы, которые провели специалисты ФМБА, признали безопасной воду из района гибели животных на Камчатке. Токсикологическое исследование анализов пострадавших тоже результатов пока не дало
Фото:Елена Верещака / ТАСС
Фото: Елена Верещака / ТАСС

Эксперты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) получили первые результаты расследования экологической ситуации на Камчатке. Отчет опубликован на сайте ФМБА.

Пробы для анализа взяты на Халактырском пляже, на полигоне захоронения ядохимикатов Козельский и прилегающей к нему реки, в поселке Озерная.

«В объектах окружающей среды выявлены токсины, продуцируемые цианобактериями — сакситоксин (в следовых количествах), микроцистины YR и RR. Содержание тяжелых металлов во всех пробах находится в рамках допустимых значений», — говорится в отчете.

Анализы показали, что содержание тяжелых металлов и других токсичных веществ во всех пробах находится в рамках допустимых значений. «По предварительному заключению специалистов, воде в исследуемых объектах присвоен V класс опасности — это значит, что она является практически безопасной», — отметили эксперты.

Что происходит в центре экологического ЧП на Камчатке. Репортаж РБК
Общество
Фото:Дмитрий Шаромов / Greenpeace

Кроме того, ученые провели общеклинический анализ крови и мочи людей, обратившихся за медицинской помощью после инцидента на Камчатке — отклонений от нормативных значений не выявлено. Исследование на содержание тяжелых металлов тоже не выявило отклонений.

Исследование на содержание токсических веществ продолжается.

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Химико-аналитический центр «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в Санкт-Петербурге по заказу Greenpeace сделал анализ проб воды и организмов, взятых на Камчатке. По одной из версий, в воду попало ракетное топливо с военного полигона Радыгино, что и вызвало массовую гибель морских организмов.

Анализы не обнаружили следов ракетного топлива гептила или его компонентов.

В пробах с Камчатки не обнаружили следов ракетного топлива
Общество
Фото:Ульяна Бакуменко / ТАСС

Первые сообщения о загрязнении воды у берегов Камчатки в районе Халактырского пляжа стали поступать в конце сентября. В частности, местные жители публиковали фото и видео, на которых было видно выброшенных на берег мертвых морских животных. Кроме того, серфингисты жаловались на покраснение и жжение в глазах после купания, а также тошноту и плохое самочувствие. Позже ученые Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии сообщили о гибели 95% донных организмов на глубине 10–15 м.

Однако причину произошедшего на Камчатке пока установить не удалось.

Автор
Владислав Гордеев
Камчатка гибель животных ФМБА
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