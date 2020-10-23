США одобрили применяемый Трампом препарат против COVID-19

Одобрение получил противовирусный препарат ремдесивир. Производитель уточнил, что его можно применять только пациентам, нуждающимся в госпитализации, и в условиях стационара

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Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) разрешило применять антивирусный препарат ремдесивир (торговое название — Veklury) для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В заявлении FDA отмечается, что Veklury — это первое средство от COVID-19, получившее одобрение ведомства. В мае регулятор уже разрешил применять ремдесивир в экстренных случаях. Сейчас управление подчеркнуло, что разрешение распространяется не на всех пациентов, а на тех, кому требуется госпитализация.

На сайте компании — производителя Gilead Sciences уточняется, что препарат могут применять взрослые и дети старше 12 лет и весом не менее 40 кг, и только в условиях стационара. Производитель также указывает дозировку, противопоказания и возможные побочные эффекты.

В начале июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала ремдесивир единственным противовирусным препаратом, который в ходе тестирования показал обнадеживающие результаты против COVID-19. В организации сообщили, что пациенты, которые принимали его, поправлялись быстрее. Однако в октябре клинические испытания ВОЗ показали, что лечение ремдесивиром не оказывает существенного влияния на смертность пациентов. По словам главы организации Тедроса Гебрейесуса, ремдесивир практически не влияет и на время нахождения пациента в больнице, а больным с тяжелой формой COVID-19 может помочь дексаметазон.