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Трамп пообещал американцам бесплатные лекарства для лечения коронавируса

Президент США Дональд Трамп, заболевший коронавирусом, пообещал предоставить гражданам США такое же лечение от COVID-19, какое он получал сам, а также поставить в бесплатные больницы экспериментальные препараты, которые он принимал. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованное на его странице в Twitter.

«Я хочу, чтобы вы получили то же самое, что было у меня, и я сделаю это бесплатным. Вы не будете за это платить», — заявил Трамп.

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коронавирус Дональд Трамп бесплатные лекарства
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