Трамп признал скупку 90% запасов способного вылечить COVID-19 препарата

Речь идет о препарате ремдесивир. По данным ВОЗ, это единственное противовирусное лекарство, которое в ходе тестирования показало обнадеживающие результаты против COVID-19

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Власти США скупили 90% мирового запаса препарата ремдесивир, который используют для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на брифинге сообщил президент Дональд Трамп, трансляция опубликована в Twitter Белого дома.

«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил он.

Президент США также сообщил, что подписал несколько указов, которые позволят снизить цены на лекарства в стране. Первый, по словам Трампа, разрешает импортировать более дешевые медикаменты из других стран, например, из Канады. Второй обязывает, чтобы скидки, которые фармацевтические компании предоставляют посредникам, получали пациенты. Еще один указ направлен на снижение стоимости инсулина.

В начале июля о том, что власти Соединенных Штатов скупили практически все запасы ремдесивира, сообщила The Guardian. По данным газеты, администрация Трампа купила более 500 тыс. доз у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences. Это составляет все запасы компании на июль и 90% от августовских и сентябрьских запасов. Как считают опрошенные изданием эксперты, таким образом Штаты существенно ограничили доступ стран по всему миру к этому препарату.