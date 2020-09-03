Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению COVID-19

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Министерство здравоохранения выделило шесть препаратов, которые можно использовать для лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованных на сайте ведомства.

Речь идет о фавипиравире, гидроксихлорохине — противомалярийном препарате, азитромицине (в сочетании с гидроксихлорохином), препаратах интерферона-альфа, а также ремдесивире и умифеновире. При этом в Минздраве отметили, что на данный момент нельзя «сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности». По этой причине эти лекарства можно применять в том случае, если потенциальная польза для пациента превысит риск их использования. Решения должна принимать врачебная комиссия в установленном порядке.

Ранее российский аналог японского противогриппозного препарата «Фавипиравир» — «Авифавир» — стал первым в России препаратом, разрешенным для применения против коронавируса. При этом в июле японские специалисты не смогли подтвердить эффективность препарата в лечении коронавирусной инфекции.