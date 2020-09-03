Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 75,47 (+1,61) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 89,14 (+1,4) Инвестиции, 12:52
Сборная России обыграла Сербию в стартовом матче Лиги наций Спорт, 23:38 Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса у Паттинсона Общество, 23:27 Вучич не стал признавать независимость Косово на переговорах в Вашингтоне Политика, 23:15 В сенате США потребовали антироссийских санкций из-за «очернения» Байдена Политика, 23:13 В Москве за сутки умерли 10 человек с COVID-19 Общество, 23:07 Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению COVID-19 Общество, 22:47 О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 22:45 ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube Общество, 22:38 В Минобрнауки разъяснили правила ношения масок в вузах Общество, 22:29 Тихановская усомнилась в сохранении заключенных Лукашенко договоров Политика, 22:26 Греция и Турция договорились о переговорах по Средиземному морю Политика, 22:20 Фигурант дела об избиениях в колонии в Ярославле получил условный срок Общество, 22:03 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 22:00 «Спартак» пропустил семь шайб в стартовом матче сезона КХЛ Спорт, 21:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения выделило шесть препаратов, которые можно использовать для лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованных на сайте ведомства.

Речь идет о фавипиравире, гидроксихлорохине — противомалярийном препарате, азитромицине (в сочетании с гидроксихлорохином), препаратах интерферона-альфа, а также ремдесивире и умифеновире. При этом в Минздраве отметили, что на данный момент нельзя «сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности». По этой причине эти лекарства можно применять в том случае, если потенциальная польза для пациента превысит риск их использования. Решения должна принимать врачебная комиссия в установленном порядке.

Минздрав не исключил из рекомендаций при COVID-19 препарат против малярии
Общество
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Ранее российский аналог японского противогриппозного препарата «Фавипиравир» — «Авифавир» — стал первым в России препаратом, разрешенным для применения против коронавируса. При этом в июле японские специалисты не смогли подтвердить эффективность препарата в лечении коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Всемирная организация здравоохранения прекратила исследования препарата гидроксихлорохина при лечении коронавируса из-за опасных побочных эффектов у некоторых пациентов.

Теги: коронавирус, Минздрав
Материалы по теме
Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19
Общество
В России за сутки выявили 4995 случаев заболевания COVID
Общество
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter