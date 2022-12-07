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Военная операция на Украине ,  
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СБУ провела обыски в храмах УПЦ в Херсоне и двух областях

Обыски в зданиях УПЦ проводятся для «исключения использования религиозных общин как ячейки «русского мира». В СБУ называют эти действия «контрразведывательными мероприятиями»
Фото: служба безопасности Украины
Фото: служба безопасности Украины

На объектах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Волынской, Черкасской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области проходят «контрразведывательные мероприятия» вместе с нацполицией и нацгвардией, сообщила пресс-служба СБУ.

«Мероприятия проводятся <...> по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве, <...> [с целью] исключения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники, пояснили в СБУ, осматривают территорию и помещения УПЦ в поиске лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб суверенитету Украины, и запрещенных к обращению предметов.

Обыски проходят, в частности:

  • в Успенском соборе (Херсон);
  • в храме Андрея Первозванного (Черкассы);
  • в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре (Черкасский район);
  • в управлении Уманско-Звенигородской епархии (Умань).

Сотрудники СБУ начали обыски на объектах УПЦ с ноября, когда в Сети появилась видеозапись богослужения в лавре, во время которого звучала песня со словами «звон плывет, плывет над Россией» и «пробуждается матушка Русь». В лавре пояснили, что песню исполняли активисты, а священник отвлекся на вопросы прихожан, его отстранили от богослужений.

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Ведомство, однако, завело дело по статье об «оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников» (ч. 1 ст. 436–2 УК Украины), которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Во время обыска в Киево-Печерской лавре силовики нашли «пророссийскую литературу», используемую для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах, людей с паспортами СССР либо с украинскими документами с признаками подделок или повреждений.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда счел обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков — «очередным звеном в цепи вот этих военных действий против русского православия».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
СБУ Херсон УПЦ обыски
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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