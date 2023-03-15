Захарова назвала свободу вероисповедания на Украине заложницей «бандитов»

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Свобода вероисповедания на Украине находится в «заложниках у бандитов на Банковой», заявила в своем телеграм-канале официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова украинского министра культуры Александра Ткаченко, который сказал, что монахи Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в Православную церковь Украины (ПЦУ). Московский патриархат считает ее раскольнической.

Ткаченко подчеркнул, что в случае отказа монахов переходить в ПЦУ «никаких насильственных действий никогда не будет», власти будут «действовать в рамках закона».

Территория Киево-Печерской лавры находится в ведении заповедника. 10 марта его администрация попросила монахов мужского монастыря УПЦ покинуть территорию лавры из-за расторжения договора об аренде. Соглашение будет разорвано 29 марта, поскольку созданная по указу президента Украины Владимира Зеленского межведомственная рабочая группа «установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества».

Наместник УПЦ митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не будут выселяться из обители в лавре, так как многие из них живут там с 1988 года и в случае выселения им будет некуда идти.

В УПЦ разрыв договора аренды назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе римскому Франциску и генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой не допустить изгнания монахов из лавры.

Зеленский связал решение о расторжении договора с «укреплением духовной независимости» Украины.