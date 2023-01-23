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Дело ректоров РАНХиГС и Шанинки ,  
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Мишустин снял Владимира Мау с должности ректора РАНХиГС

Владимира Мау освободили от должности ректора РАНХиГС, и. о. стал Комиссаров
Исполнять обязанности ректора будет проректор РАНХиГС, глава «школы губернаторов» Алексей Комиссаров. Мау поблагодарил коллектив академии за работу. В октябре против него прекратили преследование по делу о мошенничестве
Владимир Мау
Владимир Мау (Фото: Артем Макаров для РБК)

Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья, сообщила пресс-служба правительства.

Исполняющим обязанности ректора стал Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС и директор института «Высшей школы государственного управления» (на ее базе с 2017 года запущена программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, или «школа губернаторов»). Комиссаров также возглавляет АНО «Россия — страна возможностей». В вузе он работает с 2009 года.

В пресс-службе РАНХиГС заявили, что назначение Комиссарова позволит синхронизировать экосистему платформы с программами академии, «это поможет планомерной работе по развитию системы социальных лифтов в нашей стране, чтобы каждый человек <...> мог получить возможности для самореализации».

Мау поблагодарил коллектив академии за работу и заявил, что РАНХиГС удалось превратить «в мощный исследовательский, консалтинговый и образовательных центр». Он назвал вуз «ключевой площадкой по подготовке управленцев как для органов публичной власти, так и для бизнеса».

В ноябре пресс-служба РАНХиГС сообщала, что Мау находится в ежегодном плановом отпуске. Источники «РИА Новости» и ТАСС передавали, что он уехал в Израиль.

Месяцем ранее в отношении Мау прекратили уголовное преследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело было заведено против бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева и других лиц. Мау заподозрили в хищении средств РАНХиГС и отправили под домашний арест. Ректор отверг обвинение в особо крупном мошенничестве и назвал абсурдными обвинения в хищении бюджетных средств. После его задержания временно исполняющим обязанности ректора РАНХиГС был назначен проректор академии Максим Назаров, но в августе Мау вернулся к работе в прежнем статусе.

Мау работал в должности ректора с 2002 года — первоначально возглавлял Академию народного хозяйства при правительстве, к которой указом президента в 2010 году была присоединена Академия госслужбы при президенте и еще 12 других федеральных образовательных учреждений.

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На протяжении нескольких лет Мау входил в наблюдательный совет Сбербанка, но в 2019 году вышел из него. С 2011 года Мау является членом совета директоров «Газпрома», куда был в очередной раз переизбран минувшим летом. Он действительный государственный советник первого класса, имеет звание заслуженного экономиста, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Александра Невского.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
РАНХиГС Владимир Мау Алексей Комиссаров Михаил Мишустин
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