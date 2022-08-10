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Дело ректоров РАНХиГС и Шанинки ,  
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Мау вернулся к работе ректором РАНХиГС

Проходящий по делу Марины Раковой Владимир Мау вернулся к работе ректором РАНХиГС
Владимир Мау был задержан 30 июня, суд отправил его под домашний арест, а 3 августа — освободил под подписку о невыезде. От должности ректора РАНХиГС Мау не освобождали, в академию был назначен врио ректора
Владимир Мау
Владимир Мау (Фото: Артем Макаров / РБК)

Ректор РАНХиГС Владимир Мау сегодня вернулся на работу в академию в прежнем статусе. Об этом РБК рассказал источник, близкий к Мау. По его словам, Мау был восстановлен в должности ректора РАНХиГС, при этом «следствие по его делу продолжается». Это подтвердили и в академии. «Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора президентской академии», — сообщили РБК в РАНХиГС.

На вопрос о процессуальном статусе Мау в пресс-службе РБК не ответили.

Мау задержали 30 июня, МВД обвинило его в хищении средств вуза, он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева и других лиц. Дело основано на показаниях Раковой. Мау не признал тогда вину и заявил, что не намерен скрываться от следствия. Защита попросила суд отпустить его под залог в 21 млн руб., но получила отказ, в качестве меры пресечения суд избрал домашний арест.

7 июля временно исполняющим обязанности ректора РАНХиГС был назначен проректор академии Максим Назаров.

Ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде
Общество
Владимир Мау

22 июля Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест проректора РАНХиГС Ивана Федотова, которого подозревают в хищении денежных средств путем мошенничества (ч. 4, ст. 159 УК).

Следователь 3 августа смягчил меру пресечения Мау и заменил ее на подписку о невыезде.

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Мау считает обвинения против себя абсурдными, не соответствующими действительности он называл и подозрения в намерении скрыться от следствия. В начале июля Мау был отстранен от должности заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК) с формулировкой «в связи с невозможностью исполнения обязанностей».

Против Раковой заведено несколько уголовных дел. Первое касается выделения 21 млн руб. Фонду новых форм развития образования на проект «Учитель будущего». Следствие полагает, что деньги были похищены, а документация о выполнении госконтракта была сфальсифицирована. Субподрядчиком выступала Московская высшая школа социальных и экономических наук, ее ректор Сергей Зуев находится под арестом.

Второе дело заведено в отношении хищения средств у РАНХиГС через фиктивное трудоустройство сотрудников в университет. Третье дело ведется по хищению средств у того же Фонда новых форм развития образования.

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Теги
Егор Губернаторов, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Владимир Мау РАНХиГС ректор
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Ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде
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Суд арестовал проректора РАНХиГС Федотова по подозрению в мошенничестве
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