В РАНХиГС назначили врио ректора вместо Мау
Временно исполняющим обязанности ректора РАНХиГС вместо отправленного под домашний арест Владимира Мау назначен проректор академии Максим Назаров, сообщили РБК в пресс-службе вуза.
«Соответствующий приказ был подписан 30 июня в связи с плановым отпуском ректора и согласован правительством Российской Федерации. Операционная деятельность вуза осуществляется в штатном режиме, все внутренние процессы продолжаются», — сообщили в академии.
Владимир Мау занимает пост ректора РАНХиГС с 2010 года, когда она была создана в результате объединения Академии народного хозяйства (там Мау был ректором с 2002 года) и Российской академии государственной службы при президенте России.
Назаров занимает пост проректора РАНХиГС с 2013 года.
Мау подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева.
Следствие считает, что он причастен к хищениям средств РАНХиГС в составе организованной группы и планировал скрыться. Дело основано на показаниях Раковой и материалах оперативно-разыскной деятельности, в частности телефонной переписке. Между Раковой и Мау проводилась очная ставка, следует из материалов дела.
Суд отправил Мау под домашний арест до 7 августа. Сам ректор РАНХиГС назвал обвинения абсурдными.
Бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову подозревают в нескольких эпизодах мошенничества. Первый касается хищений средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего». Подрядчиком была Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка»), которую возглавляет Сергей Зуев. Он также проходит по этому делу.
Второй эпизод касается фиктивного трудоустройства сотрудников в РАНХиГС, третий — хищения средств Фонда новых форм развития образования при участии, как сообщили в МВД, гражданского мужа Раковой, который получил от организации выплаты за услуги, которые не были выполнены.
Ракова и Зуев находятся под арестом.