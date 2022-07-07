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Дело ректоров РАНХиГС и Шанинки ,  

В РАНХиГС назначили врио ректора вместо Мау

Ректора академии Владимира Мау отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в отношении бывшего замминистра просвещения Марины Раковой
Максим Назаров
Максим Назаров (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Временно исполняющим обязанности ректора РАНХиГС вместо отправленного под домашний арест Владимира Мау назначен проректор академии Максим Назаров, сообщили РБК в пресс-службе вуза.

«Соответствующий приказ был подписан 30 июня в связи с плановым отпуском ректора и согласован правительством Российской Федерации. Операционная деятельность вуза осуществляется в штатном режиме, все внутренние процессы продолжаются», — сообщили в академии.

Суд отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау
Общество
Владимир Мау (в центре)

Владимир Мау занимает пост ректора РАНХиГС с 2010 года, когда она была создана в результате объединения Академии народного хозяйства (там Мау был ректором с 2002 года) и Российской академии государственной службы при президенте России.

Назаров занимает пост проректора РАНХиГС с 2013 года.

Мау подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева.

Следствие считает, что он причастен к хищениям средств РАНХиГС в составе организованной группы и планировал скрыться. Дело основано на показаниях Раковой и материалах оперативно-разыскной деятельности, в частности телефонной переписке. Между Раковой и Мау проводилась очная ставка, следует из материалов дела.

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Суд отправил Мау под домашний арест до 7 августа. Сам ректор РАНХиГС назвал обвинения абсурдными.

Бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову подозревают в нескольких эпизодах мошенничества. Первый касается хищений средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего». Подрядчиком была Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка»), которую возглавляет Сергей Зуев. Он также проходит по этому делу.

Второй эпизод касается фиктивного трудоустройства сотрудников в РАНХиГС, третий — хищения средств Фонда новых форм развития образования при участии, как сообщили в МВД, гражданского мужа Раковой, который получил от организации выплаты за услуги, которые не были выполнены.

Ракова и Зуев находятся под арестом.

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Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова, Кирилл Соколов
Владимир Мау РАНХиГС ректор врио
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