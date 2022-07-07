В РАНХиГС назначили врио ректора вместо Мау

Ректора академии Владимира Мау отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в отношении бывшего замминистра просвещения Марины Раковой

Максим Назаров (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Временно исполняющим обязанности ректора РАНХиГС вместо отправленного под домашний арест Владимира Мау назначен проректор академии Максим Назаров, сообщили РБК в пресс-службе вуза.

«Соответствующий приказ был подписан 30 июня в связи с плановым отпуском ректора и согласован правительством Российской Федерации. Операционная деятельность вуза осуществляется в штатном режиме, все внутренние процессы продолжаются», — сообщили в академии.

Владимир Мау занимает пост ректора РАНХиГС с 2010 года, когда она была создана в результате объединения Академии народного хозяйства (там Мау был ректором с 2002 года) и Российской академии государственной службы при президенте России.

Назаров занимает пост проректора РАНХиГС с 2013 года.

Мау подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева.

Следствие считает, что он причастен к хищениям средств РАНХиГС в составе организованной группы и планировал скрыться. Дело основано на показаниях Раковой и материалах оперативно-разыскной деятельности, в частности телефонной переписке. Между Раковой и Мау проводилась очная ставка, следует из материалов дела.

Читайте на РБК Pro Pro Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Статьи Pro Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел Видео Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro По бумажным атласам: как повлияют санкции на речное судоходство России По бумажным атласам: как повлияют санкции на речное судоходство России Прогнозы Pro Лоббизм на $115 млрд: как братья Кох строили свою нефтяную империю Лоббизм на $115 млрд: как братья Кох строили свою нефтяную империю Статьи Pro «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции Статьи Pro Метеозависимость: миф или реальность Метеозависимость: миф или реальность Инструкции

Суд отправил Мау под домашний арест до 7 августа. Сам ректор РАНХиГС назвал обвинения абсурдными.

Бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову подозревают в нескольких эпизодах мошенничества. Первый касается хищений средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего». Подрядчиком была Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка»), которую возглавляет Сергей Зуев. Он также проходит по этому делу.

Второй эпизод касается фиктивного трудоустройства сотрудников в РАНХиГС, третий — хищения средств Фонда новых форм развития образования при участии, как сообщили в МВД, гражданского мужа Раковой, который получил от организации выплаты за услуги, которые не были выполнены.

Ракова и Зуев находятся под арестом.