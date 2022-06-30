Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау

Ректора обвиняют в особо крупном хищении, он проходит по делам бывшего замминистра Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева

Владимир Мау (Фото: Артем Макаров / РБК)

Силовики задержали ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимира Мау, рассказали два источника РБК близких к следствию.

Во вторник 29 июня с участием Мау проводились следственные действия, рассказал РБК его знакомый. Позавчера ночью Мау вызывали на допрос, в РАНХиГС идут обыски, подтвердил другой знакомый ректора академии.

Позднее пресс-служба ГУ МВД по Москве подтвердила задержание Мау. «Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц», — говорится в сообщении. В главке также заявили, что у Мау и сотрудников вуза провели обыски и следственные действия.

Источник РБК, близкий к МВД, подтвердил проведение следственных действий в отношении «отдельных сотрудников РАНХиГСа».

В пресс-службе Тверского суда РБК сообщили, что следствие просит отправить Мау под домашний арест. Ректор уже доставлен в суд.

«Следственные действия проходят по делу, возбужденному в прошлом году. Сотрудники вуза оказывают всестороннее содействие и помощь следствию», — заявили РБК в пресс-службе РАНХиГС.

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Мау работает в должности ректора с 2002 года — первоначально он возглавлял Академию народного хозяйства при правительстве, к которой указом президента в 2010 году была присоединена Академия госслужбы при президенте и еще 12 других федеральных образовательных учреждений. С 2011 он является членом совета директоров «Газпрома», 30 июня его в очередной раз переизбрали в совет.

Следователи пришли с обысками по делу Раковой к бывшему замминистра Общество

Дело против бывшего замминистра Марины Раковой завели в октябре 2021 года. Следствие заподозрило, что она, будучи замглавы Минпросвещения, похитила деньги у Фонда новых форм развития образования, которые выделили для выполнения федерального проекта «Учитель года». По данным СК, по инициативе Раковой фонду, который она возглавляла, направили бюджетные деньги, но позднее экспертиза выявила признаки фальсификации отчетности. В ведомстве полагают, что объем похищенных средств мог достигать 50 млн руб.

По этому же делу проходит ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев, его также задержали в начале октября. Ему предъявили обвинение по делу о хищении 21 млн руб. у Фонда новых форм развития образования. «Шанинка» была подрядчиком проекта «Учитель будущего». Изначально Зуева отправили под домашний арест, но в ноябре перевели в СИЗО. Вину он не признает.

В середине июня из-под стражи под домашний арест выпустили Константина Корищенко — заведующего кафедрой Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС и экс-зампреда ЦБ. Он и его предполагаемый сообщник бизнесмен Максим Пальчун обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) 1,5 млрд руб. средств АКБ Инвестбанк. Корищенко был под арестом с июня 2021 года

