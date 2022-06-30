Суд отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау

Дело основано на показаниях бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Мау не признал вину и заявил, что не намерен скрываться от следствия. Защита просила отпустить его под залог 21 млн руб.

Владимир Мау (в центре) (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа ректора РАНХиГС Владимира Мау, передает корреспондент РБК. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Во время судебного заседания судья Ксения Панова огласила материалы дела, в котором говорилось, что дело было основано на показаниях бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой и на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, в частности телефонной переписки.

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Следователь сообщил, что Мау подозревают в хищении денежных средств в составе организованной преступной группы. Все участники этой группы установлены. Также следователь отметил, что у Мау были куплены билеты в Турцию на 2 июля и есть загранпаспорт.

Прокурор также отметила, что обвиняемый может скрыться, и попросила избрать суд ему меру пресечения в виде домашнего ареста. В начале заседания адвокат попросил удалить прессу из-за того, что в суде будут представляться медицинские документы Мау. Прокурор посчитала, что нет необходимости в представлении всех диагнозов. Судья отклонила ходатайство защиты. Также он попросил приобщить к материалам дела характеристику, выданную в РАНХиГС, благодарность правительства и президента Владимира Путина.

Мау попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия. «Я считаю абсурдным обвинения в том, что я участвовал в хищениях бюджетных средств, в которых участвовали другие люди, это произошло в 2017–2018 годах, я проверял, что никто из упомянутых в материалах людей в вузе не работает», — сообщил в суде Мау. «Недавно я вернулся из Турции, где встречался с их университетом, где мы обсуждали смену вектора деятельности нашего университета на Восток», — рассказал он. Мау также отметил, что за последний месяц он был в Армении и Турции. «Я собирался на лечение и подал в правительство заявление, где говорилось о моей поездке за рубеж. Фактически нет оснований для моего ареста, прошу избрать залог в размере суммы ущерба», — сообщил ректор РАНХиГС в суде.

Адвокат Алексей Дудник поддержал ходатайство своего подзащитного и попросил отпустить его под залог в размере 21 млн руб.

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Ранее в МВД сообщили, что он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве, возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева и других лиц, заявили в ведомстве.

В материалах дела упоминаются протокол допроса Зуева, протокол осмотра его телефона. Также судья огласила, что в материалах есть протоколы допроса ряда сотрудников вуза, в которых говорилось об организационной структуре РАНХиГСа, о структуре работы и взаимодействии.

Судья упомянула, что в материалах дела есть допрос Раковой, который прошел в декабре 2021 года. Она указала, с кем и где познакомилась, с кем взаимодействовала, в частности, она указала на взаимодействие в рамках своего дела с Мау. Судья сообщила, что между Раковой и Мау проводилась очная ставка.

В отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой ведется несколько уголовных дел. Первое касается выделения 21 млн руб. Фонду новых форм развития образования на проект «Учитель будущего». По версии следствия, средства были похищены, а документы о выполнении госконтракта — сфальсифицированы. Субподрядчиком выступала Московская высшая школа социальных и экономических наук, ее ректор Сергей Зуев проходит по делу и находится под арестом.

Второе дело касается хищения средств у РАНХиГС через фиктивное трудоустройство сотрудников в вуз. По версии следствия, Ракова и бывший гендиректор Фонда новых форм развития образования Евгений Зак для этого вступили в сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым.

Третье дело касается хищения средств у все того же Фонда новых форм развития образования. Следователи считают, что Ракова в 2017 году вступила в сговор с и.о. гендиректора фонда Максимом Инкиным, чтобы похитить средства организации. В этом деле также упоминался гражданский муж Раковой, который получил 9 млн в качестве зарплаты в фонде, однако фактически не выполнял услуг, указанных в договоре, считает следствие.