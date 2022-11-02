РАНХиГС сообщила об отпуске Мау после данных о его отъезде в Израиль

Госагентства сообщили, что Мау уехал в Израиль. В середине октября против него прекратили уголовное преследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Владимир Мау (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, уголовное дело против которого ранее было прекращено, находится в ежегодном плановом отпуске, сообщили РБК в пресс-службе вуза. Ранее источники «РИА Новости» и ТАСС сообщили, что Мау уехал в Израиль.

«В настоящее время Владимир Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован по установленной процедуре с учредителем академии — правительством Российской Федерации», — заявили в пресс-службе.

В РАНХиГС добавили, что на период отпуска обязанности ректора исполняет его заместитель Дмитрий Арефьев. «В то же время знаковые, ключевые вопросы текущей деятельности академии остаются под постоянным оперативным контролем Владимира Мау», — отметила пресс-служба.

В июне Мау задержали по делу об особо крупном мошенничестве, возбужденном против бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой; директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева и других лиц. Его обвинили в хищении средств РАНХиГС и отправили под домашний арест. Дело в отношении Мау возбудили после показаний Раковой и на основании материалов оперативно-разыскной деятельности. Ректор отверг обвинение в особо крупном мошенничестве и назвал абсурдными обвинения в хищении бюджетных средств. Временно исполняющим обязанности ректора был назначен проректор Максим Назаров.

В августе меру пресечения Мау смягчили, заменив на подписку о невыезде. Тогда же его восстановили в должности ректора, хотя следствие продолжалось. В середине октября уголовное преследование Мау прекратили.

2 ноября следствие попросило отпустить из СИЗО Ракову, а также изменить меру пресечения Зуеву (находится под домашним арестом) и другим фигурантам.