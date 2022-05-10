Путин назначил пять новых глав регионов

10 мая о своем решении досрочно покинуть должность заявили губернаторы Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Путин принял их отставку и назначил временно исполняющих обязанности

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей.

Врио главы Республики Марий Эл назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев.

Врио губернатора Кировской области — референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов.

Врио губернатора Рязанской области — глава Росстата Павел Малков.

Врио главы Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин.

Врио главы Томской области — замначальника кремлевского Управления по внутренней политике Владимир Мазур.

В каждом из документов президент принял отставку предыдущего главы региона с формулировкой «по собственному желанию».

10 мая о своей досрочной отставке объявили пять губернаторов. Это губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Марий Эл Александр Евстифеев, а также главы Томской, Саратовской и Рязанской областей Сергей Жвачкин, Валерий Радаев и Николай Любимов.

После ухода с поста Васильев заявил, что намерен продолжить работу на федеральном уровне. Радаев рассказал, что планирует сосредоточиться «на другом направлении работы», не уточнив, на каком именно. Жвачкин напомнил, что ему не так давно исполнилось 65 лет и что закон ограничивает губернаторов двумя сроками работы. Любимов выразил надежду, что сможет «в это сложное время» быть полезным стране на новой должности, не уточнив, о какой должности идет речь.

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Ранее о том, что на должность кировского губернатора может быть назначен референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов, рассказали РБК два источника, знакомых с обсуждением вопроса. До прихода в администрацию президента Соколов работал вице-губернатором Костромской области и председателем Национального совета молодежных и детских объединений России.

Кроме этого, источники РБК сообщали, что именно глава Росстата Павел Малков является основным кандидатом на пост губернатора Рязанской области. Росстат Малков возглавил в 2018 году, до этого работал на должностях в Минэкономразвития, в том числе занимал пост директора департамента государственного управления министерства.