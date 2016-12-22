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Без медального плана: за что МОК отстранил от Игр спортсменов из России
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Без медального плана: за что МОК отстранил от Игр спортсменов из России
Зимняя Олимпиада — 2018, 23 янв, 21:47
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Без медального плана: за что МОК отстранил от Игр спортсменов из России
Ведущие члены сборной России, которые претендовали на медали Олимпиады, не поедут в Пхёнчхан. МОК заявил о допуске только «чистых» спортсменов, но в списки попали и не замеченные в допинге, возразили в спортивных федерациях
Биатлонист Антон Шипулин  (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Лидеры сборной России во многих видах спорта, включая биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова, не вошли в составленный МОК предварительный список спортсменов, чьи кандидатуры будут допущены к финальному отбору участников Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Критерии, по которым МОК принимал решение, остаются неизвестными. В подготовленном МОК списке спортсменов, которым разрешили поехать на Игры, присутствуют российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в Сочи, и исключены те, кто не участвовал в Играх четырехлетней давности. Практически все недопущенные спортсмены никогда раньше не были связаны с допинговыми скандалами. РБК разбирался, кого МОК не захотел видеть на Олимпиаде в Корее и кто еще имеет шансы туда поехать.

Сколько россиян доедут до Пхёнчхана

Окончательные списки российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпийских играх в корейском Пхёнчхане, будут утверждены специально созданной комиссией МОК 27–28 января, за десять дней до старта Олимпиады. В пятницу, 19 января, стало известно, что МОК сократил список из 500 кандидатур на поездку на Игры, составленный ОКР, на 111 человек. Персоналии отсеянных спортсменов и виды спорта не раскрывались.

На зимней Олимпиаде в Турине 2006 года сборную России представляли 190 спортсменов, спустя четыре года в Ванкувере — 176 спортсменов. В 2014 году под российским флагом выступали 225 спортсменов, что является национальным рекордом для зимних Олимпиад. На официальном сайте ОКР опубликован предварительный список кандидатов на поездку в Пхёнчхан — он включает 633 спортсменов, большая часть которых — члены молодежных и юношеских сборных России. Источник РБК в ОКР сообщил, что в Пхёнчхан планируется отправить около 200 спортсменов из России. О таких же планах ранее говорил Виталий Мутко. Согласование с МОК значительно большего числа кандидатов на поездку необходимо для того, чтобы иметь возможность заменить основных спортсменов сборной в случае их недопуска комиссией МОК.

Новые отстранения

В понедельник, 22 января, «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники сообщил, что в списке согласованных МОК кандидатов на поездку в Пхёнчхан отсутствует трехкратный олимпийский чемпион Сочи шорт-трекист Виктор Ан. Принявший российское гражданство и получивший российское имя кореец Ан Хён Су, взявший впоследствии псевдоним, никогда ранее не фигурировал в допинговых скандалах и заявлял, что хотел бы завершить спортивную карьеру после соревнований на родине.

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На следующий день информацию об отстранении Ана подтвердил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Помимо Ана среди отвергнутых МОК кандидатур оказались чемпион Сочи в шорт-трековой эстафете Владимир Григорьев и 21-летний Денис Айрапетян, не принимавший участия в предыдущей Олимпиаде. Не допущены и члены женской сборной России по шорт-треку Татьяна Бородулина (двукратная чемпионка Европы) и Евгения Романова (чемпионка России).

Вслед за главой Союза конькобежцев о потерях в заявках стали сообщать и руководители других федераций. Наибольшее число не включенных МОК в согласованный список спортсменов — у конькобежцев и биатлонистов (девять и восемь членов сборной соответственно).

Лыжная сборная, понесшая основные потери после публикации выводов комиссии Освальда, на этом этапе потеряла свою главную звезду — двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова.

По сообщению Федерации хоккея России (ФХР), приглашения на Олимпиаду от МОК не получили игроки мужской сборной Антон Белов (СКА, Санкт-Петербург), Алексей Береглазов («Металлург», Магнитогорск) и Михаил Науменков (ЦСКА, Москва), а также нападающие Сергей Плотников (СКА) и Валерий Ничушкин (ЦСКА). При этом у МОК не возникло претензий к выступавшим на Играх в Сочи лидерам сборной России Павлу Дацюку и Илье Ковальчуку.

В списках допущенных до соревнований спортсменов также отсутствуют фигуристы Ксения Столбова (парное катание, партнер — Федор Климов) и Иван Букин (танцы на льду, партнерша — Александра Степанова), сообщил РБК президент Федерации фигурного катания Александр Горшков. Исполнительный директор Федерации санного спорта Станислав Тюрин рассказал РБК, что двух спортсменок — Викторию Демченко и Татьяну Иванову, которые были в заявке, также не пригласили на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Ситуация вокруг допуска российских спортсменов на Олимпиаду привела к тому, что спортивные чиновники вопреки обыкновению не стали готовить никаких медальных планов перед крупными стартами. О том, что медальных планов нет, говорил министр спорта Павел Колобков на пресс-конференции перед Новым годом, отмечая, что планирование невозможно в том числе из-за того, что непонятно, в каком составе команда отправится на Олимпиаду.

Претенденты на медали

Многие спортсмены, не получившие допуск МОК на Олимпиаду, могли претендовать на высокие места в Пхёнчхане. Виктор Ан, в частности, завоевал серебро на чемпионате Европы 2018 года, проходившем на прошлой неделе в Дрездене. Биатлонист Антон Шипулин занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира, уступая лишь лидеру сезона Мартену Фуркаду из Франции и норвежцам братьям Бе. Сергей Устюгов входит в топ-10 лучших лыжников на нынешнем Кубке мира, выиграв один из его этапов (спринт на 1,5 км свободным стилем). Танцевальная пара Степанова — Букин завоевала бронзу на завершившемся на прошлой неделе в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию, а Ксения Столбова и Федор Климов там же выиграли серебро в соревнованиях спортивных пар. Конькобежка Екатерина Шихова является лидером текущего Кубка мира на дистанции 1000 м, а Денис Юсков — на 1500 м.

Виктор Ан (Фото: Gong Bing / ZUMAPRESS.com / ТАСС)

В Пхёнчхане будет разыграно 102 комплекта наград в 15 дисциплинах семи видов спорта. По сравнению с Играми в Сочи число разыгрываемых комплектов медалей увеличилось на четыре. На предыдущих Олимпийских играх в Сочи сборная России заняла первое место в неофициальном командном зачете, завоевав 41 медаль, из них 12 золотых. Однако после скандала с обвинением в участии госчиновников в якобы подмене допинг-проб ведущих российских спортсменов результаты целого ряда соревнований были пересмотрены, а Россия потеряла 13 медалей (в том числе три золотые), опустившись в общекомандном зачете на четвертое место.

К кому нет претензий

Несколько российских спортивных федераций заявили РБК, что, по их данным, у МОК не возникало вопросов к кандидатам на поездку в Пхёнчхан в их видах спорта. Об отсутствии «своих спортсменов» среди не получивших приглашений от МОК РБК рассказали представители федераций прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, горнолыжного спорта, керлинга, фристайла и сноуборда. В частности, в Пхёнчхан смогут поехать обладатели сочинских наград сноубордисты Вик Вайлд и Алена Заварзина. В видах спорта, где у россиян не возникло проблем с допуском, спортсмены из России не являются фаворитами предстоящих соревнований, свидетельствуют результаты Кубков мира нынешнего сезона.

В Международном олимпийском комитете отказались назвать принципы, на основании которых формировался список одобренных кандидатов. «Чтобы защитить права вовлеченных лиц, МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи, но со временем сделает список приглашенных спортсменов общедоступным», — сообщил РБК официальный представитель МОК.

«Формируя этот список, группа по рассмотрению приглашений, которую я возглавляла, хотела, чтобы на зимние Олимпийские игры могли приглашаться только «чистые» российские спортсмены. Тщательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены в том, что ни один из приглашенных спортсменов не вызывает в этом смысле ни малейших сомнений», — сообщила председатель Независимого органа по тестированию Валери Фурнейрон, подчеркнувшая, что невключение того или иного спортсмена в список приглашений на Олимпиаду не обязательно означает, что спортсмен использовал допинг.

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Реакция России

Министр спорта Павел Колобков заявил, что в Минспорте не понимают, какие критерии использовал МОК при формировании списка, и сообщил, что в адрес олимпийского комитета направлено письмо с требованием разъяснить критерии допуска. Колобков пообещал юридическую и финансовую поддержку всем спортсменам, не допущенным к участию в Играх решением МОК.

Представители федераций, чьи спортсмены не были включены в список приглашений МОК, назвали такое решение возмутительным и несправедливым и пообещали добиваться восстановления в нем своих спортсменов вплоть до наступления дедлайна.

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«Только сегодня, в первой половине дня, мы получили эту информацию. Мы шокированы этим. Допинга в фигурном катании не было и быть не может», — заявил РБК Александр Горшков. Он назвал решение МОК «политическим заказом». Федерация фигурного катания будет «защищать честь и достоинство наших спортсменов», подчеркнул Горшков. «Сейчас мы проводим консультации с международной федерацией», — заключил он.

«Мы не согласны с позицией МОК, который избрал для себя правило без четко определенных критериев и по своему разумению определять, кого он пригласит на предстоящую Олимпиаду. Сейчас оформим письмо в IBU (Международный союз биатлонистов. — РБК) с просьбой разъяснить нам ситуацию, которая сложилась в мировом биатлоне», — приводит слова Александра Кравцова «Спорт-Экспресс».

«Мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами».

Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков выразил уверенность, что принятые МОК решения не приведут к бойкоту Олимпиады со стороны российских спортсменов и что по окончательной версии согласованного списка допущенных спортсменов «еще можно дискутировать».

Автор: Денис Пузырев.
При участии: Ольга Агеева, Любовь Алтухова, Дмитрий Окрест.
Теги: Международный олимпийский комитет , Пхенчхан , дисквалификация спортсменов , Олимпиада 2018 ...
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