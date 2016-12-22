Без медального плана: за что МОК отстранил от Игр спортсменов из России

Ведущие члены сборной России, которые претендовали на медали Олимпиады, не поедут в Пхёнчхан. МОК заявил о допуске только «чистых» спортсменов, но в списки попали и не замеченные в допинге, возразили в спортивных федерациях

Биатлонист Антон Шипулин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Лидеры сборной России во многих видах спорта, включая биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова, не вошли в составленный МОК предварительный список спортсменов, чьи кандидатуры будут допущены к финальному отбору участников Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Критерии, по которым МОК принимал решение, остаются неизвестными. В подготовленном МОК списке спортсменов, которым разрешили поехать на Игры, присутствуют российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в Сочи, и исключены те, кто не участвовал в Играх четырехлетней давности. Практически все недопущенные спортсмены никогда раньше не были связаны с допинговыми скандалами. РБК разбирался, кого МОК не захотел видеть на Олимпиаде в Корее и кто еще имеет шансы туда поехать.

Сколько россиян доедут до Пхёнчхана Окончательные списки российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпийских играх в корейском Пхёнчхане, будут утверждены специально созданной комиссией МОК 27–28 января, за десять дней до старта Олимпиады. В пятницу, 19 января, стало известно, что МОК сократил список из 500 кандидатур на поездку на Игры, составленный ОКР, на 111 человек. Персоналии отсеянных спортсменов и виды спорта не раскрывались. На зимней Олимпиаде в Турине 2006 года сборную России представляли 190 спортсменов, спустя четыре года в Ванкувере — 176 спортсменов. В 2014 году под российским флагом выступали 225 спортсменов, что является национальным рекордом для зимних Олимпиад. На официальном сайте ОКР опубликован предварительный список кандидатов на поездку в Пхёнчхан — он включает 633 спортсменов, большая часть которых — члены молодежных и юношеских сборных России. Источник РБК в ОКР сообщил, что в Пхёнчхан планируется отправить около 200 спортсменов из России. О таких же планах ранее говорил Виталий Мутко. Согласование с МОК значительно большего числа кандидатов на поездку необходимо для того, чтобы иметь возможность заменить основных спортсменов сборной в случае их недопуска комиссией МОК.

Новые отстранения

В понедельник, 22 января, «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники сообщил, что в списке согласованных МОК кандидатов на поездку в Пхёнчхан отсутствует трехкратный олимпийский чемпион Сочи шорт-трекист Виктор Ан. Принявший российское гражданство и получивший российское имя кореец Ан Хён Су, взявший впоследствии псевдоним, никогда ранее не фигурировал в допинговых скандалах и заявлял, что хотел бы завершить спортивную карьеру после соревнований на родине.

На следующий день информацию об отстранении Ана подтвердил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Помимо Ана среди отвергнутых МОК кандидатур оказались чемпион Сочи в шорт-трековой эстафете Владимир Григорьев и 21-летний Денис Айрапетян, не принимавший участия в предыдущей Олимпиаде. Не допущены и члены женской сборной России по шорт-треку Татьяна Бородулина (двукратная чемпионка Европы) и Евгения Романова (чемпионка России).

Вслед за главой Союза конькобежцев о потерях в заявках стали сообщать и руководители других федераций. Наибольшее число не включенных МОК в согласованный список спортсменов — у конькобежцев и биатлонистов (девять и восемь членов сборной соответственно).

Лыжная сборная, понесшая основные потери после публикации выводов комиссии Освальда, на этом этапе потеряла свою главную звезду — двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова.

По сообщению Федерации хоккея России (ФХР), приглашения на Олимпиаду от МОК не получили игроки мужской сборной Антон Белов (СКА, Санкт-Петербург), Алексей Береглазов («Металлург», Магнитогорск) и Михаил Науменков (ЦСКА, Москва), а также нападающие Сергей Плотников (СКА) и Валерий Ничушкин (ЦСКА). При этом у МОК не возникло претензий к выступавшим на Играх в Сочи лидерам сборной России Павлу Дацюку и Илье Ковальчуку.

В списках допущенных до соревнований спортсменов также отсутствуют фигуристы Ксения Столбова (парное катание, партнер — Федор Климов) и Иван Букин (танцы на льду, партнерша — Александра Степанова), сообщил РБК президент Федерации фигурного катания Александр Горшков. Исполнительный директор Федерации санного спорта Станислав Тюрин рассказал РБК, что двух спортсменок — Викторию Демченко и Татьяну Иванову, которые были в заявке, также не пригласили на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Ситуация вокруг допуска российских спортсменов на Олимпиаду привела к тому, что спортивные чиновники вопреки обыкновению не стали готовить никаких медальных планов перед крупными стартами. О том, что медальных планов нет, говорил министр спорта Павел Колобков на пресс-конференции перед Новым годом, отмечая, что планирование невозможно в том числе из-за того, что непонятно, в каком составе команда отправится на Олимпиаду.

Претенденты на медали

Многие спортсмены, не получившие допуск МОК на Олимпиаду, могли претендовать на высокие места в Пхёнчхане. Виктор Ан, в частности, завоевал серебро на чемпионате Европы 2018 года, проходившем на прошлой неделе в Дрездене. Биатлонист Антон Шипулин занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира, уступая лишь лидеру сезона Мартену Фуркаду из Франции и норвежцам братьям Бе. Сергей Устюгов входит в топ-10 лучших лыжников на нынешнем Кубке мира, выиграв один из его этапов (спринт на 1,5 км свободным стилем). Танцевальная пара Степанова — Букин завоевала бронзу на завершившемся на прошлой неделе в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию, а Ксения Столбова и Федор Климов там же выиграли серебро в соревнованиях спортивных пар. Конькобежка Екатерина Шихова является лидером текущего Кубка мира на дистанции 1000 м, а Денис Юсков — на 1500 м.

Виктор Ан (Фото: Gong Bing / ZUMAPRESS.com / ТАСС)

В Пхёнчхане будет разыграно 102 комплекта наград в 15 дисциплинах семи видов спорта. По сравнению с Играми в Сочи число разыгрываемых комплектов медалей увеличилось на четыре. На предыдущих Олимпийских играх в Сочи сборная России заняла первое место в неофициальном командном зачете, завоевав 41 медаль, из них 12 золотых. Однако после скандала с обвинением в участии госчиновников в якобы подмене допинг-проб ведущих российских спортсменов результаты целого ряда соревнований были пересмотрены, а Россия потеряла 13 медалей (в том числе три золотые), опустившись в общекомандном зачете на четвертое место.

К кому нет претензий

Несколько российских спортивных федераций заявили РБК, что, по их данным, у МОК не возникало вопросов к кандидатам на поездку в Пхёнчхан в их видах спорта. Об отсутствии «своих спортсменов» среди не получивших приглашений от МОК РБК рассказали представители федераций прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, горнолыжного спорта, керлинга, фристайла и сноуборда. В частности, в Пхёнчхан смогут поехать обладатели сочинских наград сноубордисты Вик Вайлд и Алена Заварзина. В видах спорта, где у россиян не возникло проблем с допуском, спортсмены из России не являются фаворитами предстоящих соревнований, свидетельствуют результаты Кубков мира нынешнего сезона.

В Международном олимпийском комитете отказались назвать принципы, на основании которых формировался список одобренных кандидатов. «Чтобы защитить права вовлеченных лиц, МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи, но со временем сделает список приглашенных спортсменов общедоступным», — сообщил РБК официальный представитель МОК.

«Формируя этот список, группа по рассмотрению приглашений, которую я возглавляла, хотела, чтобы на зимние Олимпийские игры могли приглашаться только «чистые» российские спортсмены. Тщательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены в том, что ни один из приглашенных спортсменов не вызывает в этом смысле ни малейших сомнений», — сообщила председатель Независимого органа по тестированию Валери Фурнейрон, подчеркнувшая, что невключение того или иного спортсмена в список приглашений на Олимпиаду не обязательно означает, что спортсмен использовал допинг.

Реакция России

Министр спорта Павел Колобков заявил, что в Минспорте не понимают, какие критерии использовал МОК при формировании списка, и сообщил, что в адрес олимпийского комитета направлено письмо с требованием разъяснить критерии допуска. Колобков пообещал юридическую и финансовую поддержку всем спортсменам, не допущенным к участию в Играх решением МОК.

Представители федераций, чьи спортсмены не были включены в список приглашений МОК, назвали такое решение возмутительным и несправедливым и пообещали добиваться восстановления в нем своих спортсменов вплоть до наступления дедлайна.

«Только сегодня, в первой половине дня, мы получили эту информацию. Мы шокированы этим. Допинга в фигурном катании не было и быть не может», — заявил РБК Александр Горшков. Он назвал решение МОК «политическим заказом». Федерация фигурного катания будет «защищать честь и достоинство наших спортсменов», подчеркнул Горшков. «Сейчас мы проводим консультации с международной федерацией», — заключил он.

«Мы не согласны с позицией МОК, который избрал для себя правило без четко определенных критериев и по своему разумению определять, кого он пригласит на предстоящую Олимпиаду. Сейчас оформим письмо в IBU (Международный союз биатлонистов. — РБК) с просьбой разъяснить нам ситуацию, которая сложилась в мировом биатлоне», — приводит слова Александра Кравцова «Спорт-Экспресс».

«Мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами».

Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков выразил уверенность, что принятые МОК решения не приведут к бойкоту Олимпиады со стороны российских спортсменов и что по окончательной версии согласованного списка допущенных спортсменов «еще можно дискутировать».