ОКР оценил вероятность бойкота Олимпиады после новых отстранений россиян

В Олимпийском комитете России прокомментировали новую волну отстранений российских спортсменов от Игр в Пхёнчхане. Ранее МОК не выдал приглашения на Олимпиаду сразу нескольким лидерам российской сборной

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Олимпийском комитете России (ОКР) после новой волны недопуска ведущих членов сборной к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане заявили, что данное решение Международного олимпийского комитета (МОК) к бойкоту Олимпиады Россией, скорее всего, не приведет.

«Думаю, до бойкота не дойдет», — сказал журналистам во вторник первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков (цитата по «Интерфаксу»).

Он подчеркнул, что решение МОК по российским спортсменам предварительное. По словам Позднякова, ОКР еще раз направит в МОК списки российских спортсменов, которые претендуют на участие в Играх. «Уверен, мы сможем доказать свою правоту перед МОК, мы провели множество допинг-тестирований», — приводит слова вице-президента ОКР «РИА Новости».

Министр спорта России Павел Колобков, в свою очередь, добавил, что ОКР ведет переговоры с МОК о продлении периода подачи заявок на Олимпийские игры 2018 года.

Он добавил, что список спортсменов, который был передан российской стороне, произвел шоковое впечатление. «Конечно, это шок для нас и болельщиков. Никогда эти спортсмены не были замечены в нарушениях антидопинговых правил. Спортсмены сдавали в этом году порядка трех-четырех допинг-проб, некоторые — 7–10. Поэтому мы ждем обоснования МОК», — сказал Колобков.

Во вторник, 23 января, стало известно, что МОК отказал в приглашении на Олимпиаду целому ряду лидеров сборной России. Среди них — биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков и Евгений Гараничев, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, фигуристы Ксения Столбова, выступающая в парном катании, Иван Букин — в танцах на льду, а также хоккеисты Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

Президент Федерации фигурного катания Александр Горшков назвал абсурдом недопуск Столбовой и Букина к Играм. В Кремле ситуацию назвали удручающей. «Надеюсь, в ходе контактов удастся понять ситуацию», — сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.