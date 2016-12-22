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Зимняя Олимпиада — 2018: С 9 по 25 февраля в городе Пхёнчхан пройдут зимние Олимпийские игры
Хоккеист Дацюк передал золотую медаль ЧМ-2012 женскому монастырю 05 мар, 18:18
Подаренный за Олимпиаду BMW выставили на продажу 03 мар, 11:26
Мединский предложил снять «политический триллер» про Россию на Олимпиаде 02 мар, 23:46
BMW объяснила отсутствие среди машин для олимпийцев модели X6 01 мар, 17:38
Загитова решила сохранить в секрете тему разговора с Путиным 01 мар, 12:36
На церемонии награждения российских олимпийцев перепутали ключи от BMW 28 фев, 22:51
Медведев раздал российским олимпийцам ключи от BMW Премьер традиционно вручил медалистам ключи от новых автомобилей. Ранее в Кремле Путин наградил медалями 46 членов российской команды 28 фев, 20:38
Путин ответил «поиграем» на предложение Ильи Ковальчука 28 фев, 18:58
Путин вручил награды призерам Олимпиады Олимпийцы получили ордена Дружбы и медали орденов «За заслуги перед Отечеством» двух степеней. Хоккеисту Телегину президент также вручил подарок на день рождения 28 фев, 18:47
В спортивных федерациях оценили восстановление ОКР в МОК 28 фев, 16:39
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России О таком решении комитета сообщил член МОК Шамиль Тарпищев. По его словам, у организации больше «нет никаких нареканий» к России 28 фев, 15:41
Сенатор раскритиковал выбранный для альтернативной Параолимпиады отель Сенатор от Ханты-Мансийского округа Эдуард Исаков раскритиковал выбранный Минспорта для альтернативной Параолимпиады отель в Подмосковье. По его словам, подходящие объекты есть в Ханты-Мансийске и Сочи 28 фев, 11:28
ФКР утвердил комиссию для доказательства невиновности Крушельницкого 27 фев, 17:14
Кремль назвал дату встречи Путина с олимпийцами 27 фев, 16:02
Финал Олимпиады по хоккею поставил рекорд по онлайн-просмотрам Онлайн-трансляция финала хоккейного турнира на Олимпиаде между сборными России и Германии набрала больше просмотров, чем церемония открытия Игр. Самое большое число просмотров этот матч получил в «Одноклассниках» 27 фев, 12:09
Российских олимпийцев из Южной Кореи встретили в России. Фоторепортаж Самолет с российскими олимпийцами приземлился в Шереметьево. Как спортсменов встречали в России — в фотогалерее РБК 26 фев, 22:12
Третьяк назвал «Красную машину» всемирно известным брендом 26 фев, 21:59
Хоккеисты отреагировали на обвинения в исполнении гимна России на Играх 26 фев, 21:45
Глава ОКР Жуков поблагодарил спортсменов за участие в Олимпиаде 26 фев, 20:41
В Федерации керлинга назвали «место преступления» в деле Крушельницкого 26 фев, 20:00
Самолет с российскими олимпийцами приземлился в Москве 26 фев, 19:22
Паралимпийский комитет огласил список допущенных к Играм россиян Международный паралимпийский комитет одобрил участие 30 россиян в Параолимпийских играх в Южной Корее. Комитет продолжает рассматривать оставшиеся заявки 26 фев, 19:10
«Первый канал» пояснил отказ транслировать церемонию закрытия Олимпиады «Первый канал» отказался показывать в своем эфире церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане. Вещатель объяснил это тем, что МОК не разрешил спортсменам из России пройти по стадиону с государственным флагом 26 фев, 19:05
Клики, деньги, награды: южнокорейская Олимпиада в цифрах В корейском Пхёнчхане завершились XXIII зимние Олимпийские игры. РБК проанализировал основные итоги Олимпиады 26 фев, 18:34
Глава ФКР объяснил концентрацию мельдония в пробе Крушельницкого 26 фев, 16:26
CAS обнародовал данные о содержании мельдония в пробах Крушельницкого Концентрация запрещенного препарата в пробах российского керлингиста была в десять раз выше, чем концентрация у теннисистки Марии Шараповой, следует из данных Спортивного арбитража 26 фев, 14:29
В Кремле назвали успешным выступление российских спортсменов на Олимпиаде 26 фев, 13:54
В Кремле ответили на запрет флага России на церемонии закрытия Олимпиады 26 фев, 13:19
МОК оценил исполнение хоккейной командой гимна России на награждении Российские хоккеисты после победы на Олимпиаде спели государственный гимн на церемонии награждения «в большом волнении», считают в МОК. Там уточнили, что с пониманием относятся к поступку золотых медалистов 26 фев, 12:27
CAS подтвердил право Крушельницкого искать оправдания по делу о допинге 26 фев, 12:08
В Госдуме отреагировали на объявление хоккеистов «командой без страны» 26 фев, 11:04
Российские спортсмены вылетели из Сеула с полуторачасовым опозданием 26 фев, 10:55
Тарпищев назвал сроки восстановления членства ОКР в МОК 26 фев, 10:28
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с российскими олимпийцами 26 фев, 00:40
НОК США изучит худшее за 20 лет выступление своих спортсменов на Играх 25 фев, 20:14
Овечкин поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде 25 фев, 19:47
«РИА Новости» сообщило о возможной смене тренера хоккейной сборной России Сборная России по хоккею в скором времени может сменить главного тренера. Олег Знарок после победы в финале Олимпиады заявил, что не определился со своим будущим 25 фев, 16:37
Российские болельщики, допинг и фигуристки: зарубежные СМИ об Играх-2018 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане пройдет церемония закрытия зимних Олимпийских игр. Что писали об Олимпиаде иностранные СМИ — в обзоре РБК 25 фев, 15:37
Российские спортсмены прошли под олимпийским флагом на закрытии Олимпиады 25 фев, 14:48
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