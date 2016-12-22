Мутко рассказал о планах отправить на Олимпиаду около 200 спортсменов

Составляя предварительную заявку спортсменов, желающих участвовать в Играх, чиновники понимали, что к Олимпиаде будут допущены не все, рассказал Виталий Мутко. Ранее МОК не допустил до соревнований 111 спортсменов

Виталий Мутко (Фото: Александр Кулебякин / Global Look Press)

Россия планирует направить на зимние Олимпийские игры в Пхёнчане около 200 спортсменов, рассказал вице-премьер Виталий Мутко. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил 111 российским спортсменам участвовать в Играх. Всего, по данным МОК, в первоначальной заявке было 500 человек.

По словам Мутко, в списке было 358 человек. «Это те спортсмены, которые квалифицировались или вошли в квоту федераций», — пояснил вице-премьер (цитата по ТАСС).

Российские чиновники были готовы к тому, что МОК откажет определенному количеству спортсменов. «Мы понимаем, что в этом списке есть спортсмены, которые не соответствуют новым критериям, и мы исходим из того, что базовое число спортсменов будет меньше, поэтому мы к этому были готовы и полагаем, что команда будет в районе 200 человек», — рассказал Мутко, добавив, что окончательное число будет зависеть от игровых видов спорта и в том числе от женской команды по хоккею.

Со стороны России с МОК взаимодействует рабочая группа, которую возглавляет четырехкратный олимпийский чемпион, вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. «Предполагаем, что именно Поздняков и возглавит нашу делегацию на Играх в Южной Корее», — подчеркнул Мутко.

В начале декабря МОК дисквалифицировал ОКР и российскую сборную, от участия в подготовке соревнований был отстранен Виталий Мутко. Российские спортсмены, не уличенные в применении допинга во время Игр в Сочи и других соревнований, смогут участвовать в Олимпиаде в Пхёнчане под олимпийским флагом и в форме с надписью Олимпийский атлет из России.