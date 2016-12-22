МОК отказал 111 россиянам в участии в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет сократил заявку российской сборной на участие в Зимней Олимпиаде 2018 года на 111 спортсменов

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Как отмечается в сообщении МОК, из первоначальной заявки России на Олимпиаду, которая составляла 500 человек, 111 спортсменов были не допущены на Игры. Отмечается, что из числа отобранных атлетов большинство не участвовали в зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. «Это означает, что появилось новое поколение российских спортсменов», — указывается в сообщении, поступившем в РБК.

В МОК отметили, что спортсмены, получившие одобрение для участия в Олимпиаде, должны будут проходить дальнейшие допинг-тесты. Там отметили, что никто из атлетов, упомянутых в отчете комиссии Дениса Освальда, не будет участвовать в Играх.

Также Международный олимпийский комитет отметил, что поскольку квалификация к Играм продолжается, невозможно сказать, сколько именно человек станут членами команды «Объединенные спортсмены России».

5 декабря 2017 года исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, но постановил, что к Играм могут быть допущены отдельные спортсмены из России, которые пройдут проверку на допинг. Они будут выступать под нейтральным флагом и без использования национальной символики. К форме российских спортсменов МОК выдвинул 13 требований.



Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Поводом для отстранения российских спортсменов стал доклад комиссии Освальда, который базировался в том числе и на показаниях экс-главы российского Антидопингового центра Григория Родченкова.