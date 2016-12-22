МОК ответил на недопуск россиян к участию в Олимпиаде-2018

В Международном Олимпийском комитете (МОК) ответили РБК на недопуск 111 из 500 российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских Играх-2018 в Пхёнчхане.
«Чтобы защитить права вовлеченных лиц, МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи, но со временем сообщит список приглашений. Мы ссылаемся на наш пресс-релиз, который мы опубликовали в пятницу. В нем объясняется, как этот процесс работает и как спортсмены были выбраны для пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены для приглашения на Игры-2018», — сообщил РБК официальный представитель МОК.
«Собирая этот список вместе, группа по рассмотрению приглашений, на которой я председательствовала, хотела, чтобы на зимние Олимпийские игры могли приглашаться только «чистые» российские спортсмены. Тщательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены, что ни у кого из тех спортсменов, которые будут приглашены, не было ни малейшего сомнения», — сообщила РБК председатель Независимого органа по тестированию Валери Фурнейрон.
Она добавила, что невключение в список приглашенных спортсменов необязательно означает, что атлет употреблял допинг. «Такие действия [невключение в список] не должны автоматически ставить под сомнение их чистоту», — подчеркнула Фурнейрон.
Как стало известно 19 января, МОК не допустил к Играм 111 российских спортсменов. Об этом говорилось в сообщении комитета, поступившем в РБК. В МОК подчеркнули, что допущенным спортсменам придется пройти дальнейшие допинг-тесты. В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что потребуют объяснений от МОК по недопуску российских спортсменов.
МОК 5 декабря постановил дисквалифицировать ОКР. Вместе с тем комитет допустил, чтобы российские спортсмены участвовали в Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.