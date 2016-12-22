Песков прокомментировал ситуацию с приглашением спортсменов на Олимпиаду

Песков назвал удручающей ситуацию с недопуском чистых российских спортсменов на Игры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся информацию о том, что шестикратный чемпион мира по шорт-треку Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов не вошли в список приглашенных спортсменов для участия в Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане, составленный Международным олимпийским комитетом (МОК), передает корреспондент РБК.

«Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ, мы глубоко сожалеем, если действительно такие решения приняты», — заявил Песков.

Он выразил надежду на то, что эта ситуация в дальнейшем прояснится. По его словам, в настоящее время контакты с МОК сохраняются, хотя и в ограниченном режиме.

«Надеюсь, в ходе контактов удастся понять ситуацию», — заключил пресс-секретарь.

22 января газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что Виктору Ану отказано в допуске на Олимпиаду в Пхёнчхане. В МОК отказались комментировать это сообщение. Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ОКР потребует объяснений у МОК по недопуску «чистых» спортсменов на Игры, среди которых оказались также Шипулин с Устюговым.