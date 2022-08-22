Сергей Собянин: группировка на пожарах в Рязанской области увеличена до 9 тыс. человек

Собянин сообщил об увеличении группировки на тушении пожаров под Рязанью

Мэр заверил, что по мере ликвидации пожаров в Рязанской области смог в столице будет уменьшаться, но пока они усиливаются

Фото: МЧС России

Группировка, занятая в тушении пожаров в Рязанской области, увеличена, в район бедствия отправлена дополнительная техника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По просьбе Министерства природных ресурсов увеличили группировку почти до 9 тыс. человек. Отправили дополнительно 200 единиц техники, чтобы не давать расходиться пожару, локализовать его и ликвидировать», — заявил он (цитата по ТАСС).

«Пожар разгорается: большое количество очагов на большой площади, верховые пожары, труднодоступные места для тушения», — признал мэр и пообещал, что по мере ликвидации пожаров будет уменьшаться смог в столице.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил агентству, что площадь активного горения за сутки практически не изменилась и составляет 180 га. По информации «Гринпис России» площадь возгораний была в разы больше; огонь затронул в том числе особо охраняемые природные территории — Окский заповедник и национальный парк «Мещера».

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17 августа жители Москвы начали жаловаться на смог и запах гари в городе. Дым пришел в столицу из Рязанской области, где продолжают гореть леса. Сначала столичные власти из-за жалоб жителей отправили на помощь в соседний регион 240 пожарных и спасателей. Позднее столичный отряд был увеличен. 18 августа в регион вылетел глава МЧС России Александр Куренков, он поручил выделить для тушения вертолеты Ми-26 и Ми-8 и два самолета Ил-76.

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22 августа Москва и Подмосковье попали в оранжевую зону чрезвычайной пожароопасности Гидрометцентра. Предупреждение действует до 23:00 23 августа. В МЧС заявили, что в Подмосковье с 23 по 25 августа прогнозируется самый высокий, пятый класс пожарной опасности, есть угроза возгорания лесов, травы, торфяников и легковоспламеняющихся материалов.