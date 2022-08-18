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Пожары в Рязанской области и смог в Москве. Фоторепортаж

Смог от пожаров в Рязанской области добрался до Москвы. В регионе горит 181 га, огонь затрагивает заповедники. На тушение отправлена крупная группировка МЧС. В Подмосковье власти предупредили об ухудшении видимости на дорогах, а москвичам посоветовали использовать на улице защитные маски. Последствия пожаров — в фоторепортаже РБК
Фото:HunterAMG / ТАСС
Фото: HunterAMG / ТАСС

Рязанская область, дым от пожара.

По данным «Авиалесоохраны» на полночь по московскому времени, в Рязанской области действуют три пожара общей площадью 181,3 га. Накануне губернатор региона Павел Малков сообщил о пяти очагах площадью 84,8 га

Фото:МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

Пожарная техника из Москвы в Окском заповеднике.

«Пожар у нас — это возобновление горения на старом. Старый начался 9 августа, 10 августа локализован и 12-го ликвидирован. Но потом из-за сильного ветра произошло возобновление горения, площадь чуть подросла, но он опять же локализован», — сообщили РБК в администрации Окского заповедника. Лесной пожар также затрагивает территорию Мещерского национального парка

Фото:Гульмира Ерохина / VK
Фото: Гульмира Ерохина / VK

Смог в Рязани.

Областной Роспотребнадзор рекомендовал местным жителям избегать длительного нахождения на улице и не открывать окна, особенно в ночные и утренние часы

Фото:Марина Чебыкина / VK
Фото: Марина Чебыкина / VK

Рязань.

МЧС направило в регион дополнительные силы. По информации ведомства, была угроза перехода огня на поселок Голованово Клепиковского района. Для предотвращения этого спасатели применили Ил-76, самолет сделал два слива воды. Глава МЧС Александр Куренков распорядился направить в Рязанскую область дополнительную авиацию, в том числе самолет-амфибию Бе200-ЧС

Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Смог от пожаров в Рязанской области добрался и до Москвы. Сначала он появился на юго-восточных окраинах, а потом на задымление стали жаловаться и в других районах города. На фото — Лефортово

Фото:Сергей Зимин / РБК
Фото: Сергей Зимин / РБК

Ясенево, Москва.

Столичный Роспотребнадзор рекомендовал жителям столицы на улице носить маски для защиты дыхания, пить много жидкости и чаще проводить влажную уборку

Фото:Артем Кореняко / РБК
Фото: Артем Кореняко / РБК

Западное Дегунино, Москва.

Москва отправила на помощь в соседнюю область технику, включая вертолеты и городские поливальные машины

Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Сколково
Фото:Любовь Порываева / РБК
Фото: Любовь Порываева / РБК
Ховрино
Фото:dolgopacity / VK
Фото: dolgopacity / VK

Долгопрудный.

В Подмосковье также ощутили последствия бедствия в Рязанской области. Региональный минтранс предупредил об ухудшении видимости на некоторых дорогах и призвал водителей быть бдительными и соблюдать ПДД

Фото:overhear_chekhov / VK
Фото: overhear_chekhov / VK
Чехов, Московская область
Фото:overhear.zelenograd / VK
Фото: overhear.zelenograd / VK

Зеленоград

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Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова
мультимедиа пожары Рязанская область Москва смог
Материалы по теме
Губернатор Рязанской области сообщил о пожарах на площади 181 га
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски из-за смога от пожара
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Запах гари от рязанских пожаров дошел до северных районов Москвы
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