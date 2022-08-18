Пожары в Рязанской области и смог в Москве. Фоторепортаж
Пожарная техника из Москвы в Окском заповеднике.
«Пожар у нас — это возобновление горения на старом. Старый начался 9 августа, 10 августа локализован и 12-го ликвидирован. Но потом из-за сильного ветра произошло возобновление горения, площадь чуть подросла, но он опять же локализован», — сообщили РБК в администрации Окского заповедника. Лесной пожар также затрагивает территорию Мещерского национального парка
Смог в Рязани.
Областной Роспотребнадзор рекомендовал местным жителям избегать длительного нахождения на улице и не открывать окна, особенно в ночные и утренние часы
Рязань.
МЧС направило в регион дополнительные силы. По информации ведомства, была угроза перехода огня на поселок Голованово Клепиковского района. Для предотвращения этого спасатели применили Ил-76, самолет сделал два слива воды. Глава МЧС Александр Куренков распорядился направить в Рязанскую область дополнительную авиацию, в том числе самолет-амфибию Бе200-ЧС
Смог от пожаров в Рязанской области добрался и до Москвы. Сначала он появился на юго-восточных окраинах, а потом на задымление стали жаловаться и в других районах города. На фото — Лефортово
Ясенево, Москва.
Столичный Роспотребнадзор рекомендовал жителям столицы на улице носить маски для защиты дыхания, пить много жидкости и чаще проводить влажную уборку
Западное Дегунино, Москва.
Москва отправила на помощь в соседнюю область технику, включая вертолеты и городские поливальные машины
Долгопрудный.
В Подмосковье также ощутили последствия бедствия в Рязанской области. Региональный минтранс предупредил об ухудшении видимости на некоторых дорогах и призвал водителей быть бдительными и соблюдать ПДД
Зеленоград