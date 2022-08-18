Пожары в Рязанской области и смог в Москве. Фоторепортаж

Смог от пожаров в Рязанской области добрался до Москвы. В регионе горит 181 га, огонь затрагивает заповедники. На тушение отправлена крупная группировка МЧС. В Подмосковье власти предупредили об ухудшении видимости на дорогах, а москвичам посоветовали использовать на улице защитные маски. Последствия пожаров — в фоторепортаже РБК