МЧС предупредило о риске возникновения торфяных пожаров в Подмосковье
В Подмосковье с 23 по 25 августа прогнозируется самый высокий, пятый класс пожарной опасности, в связи с чем существует угроза возгорания лесов, травы, торфяников и легковоспламеняющихся материалов. Об этом заявил начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин, передает ТАСС.
«На территории Московской области с учетом того прогноза, что у нас есть, риски лесных пожаров существуют. Также и торфяных пожаров существуют», — сказал он.
По его словам, сейчас в Подмосковье действуют 12 очагов лесных пожаров, из которых два локализованы и семь ликвидированы. При этом торфяные пожары возможны в пяти районах области, там для пожарных введена двухсменная работа.
Последний раз подмосковные торфяники активно горели в июле-августе 2010 года. Тогда в столице наблюдался сильнейший смог, а концентрация угарного газа была в семь раз выше допустимой.
В период с 2011 по 2013 год по государственной программе было обводнено более 70 тыс. га торфяников в Подмосковье.
19 августа глава регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский сообщил, что власти усилили контроль за состоянием торфяников в Московской области из-за аномальной жары, ветра и недостаточного количества осадков. «Ведутся облеты закрепленных территорий обводнения при помощи квадрокоптеров, оборудованных тепловизорами. Ежедневное патрулирование организовано силами МОС АВС и подрядных организаций», — сказал Велиховский.
Жители Москвы начали жаловаться на смог и запах гари в городе с 17 августа. Дым пришел в столицу из Рязанской области, где продолжают гореть леса. 22 августа Москва и Подмосковье попали в оранжевую зону чрезвычайной пожароопасности Гидрометцентра. Предупреждение действует до 23:00 23 августа.
Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ветер по-прежнему дует в столицу со стороны зоны пожаров. «Ветер юго-восточный, по-прежнему вынос с Рязанщины, и с пожарами еще проблемы. Поступление этого воздуха продолжится, но за счет того, что в течение дня ветер будет усиливаться, усилится турбулентное перемешивание воздуха в разных слоях, своеобразная проветриваемость атмосферы улучшится», — сказал Тишковец. Он также не исключал увеличения концентрации продуктов горения в воздухе в утренние и ночные часы.