Гидрометцентр сообщил о чрезвычайной пожароопасности в Москве и области

Москва и Подмосковье попали в «оранжевую» зону чрезвычайной пожароопасности, сообщил Гидрометцентр в карте предупреждений.

«Пожарная опасность. Местами чрезвычайная пожароопасность пятого класса», — сказано в сообщении.Предупреждение действует до 23:00 23 августа.

Режим чрезвычайной пожароопасности также действует в некоторых местах Рязанской и Владимирской областей и в большинстве районов Ярославской области.



Уровень пожарной опасности в регионах Центральной России начал повышаться в середине августа. В Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях разгорелись лесные пожары. Несмотря на усилия региональных и столичных властей по тушению, дым от них приходит в Москву и область.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о том, что жители Москвы и Подмосковья продолжат ощущать запах гари в ночь на 22 и 23 августа. По его словам, концентрация веществ от продуктов горения в атмосфере может вырасти в полтора раза от показателей утра 21 августа.