Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски из-за смога от пожара

Запах гари, на который накануне пожаловались жители юга и запада Москвы, 18 августа достиг северных районов столицы и Подмосковья. Роспотребнадзор посоветовал проводить меньше времени на улице и проводить влажную уборку дома

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Роспотребнадзор в условиях задымленности в Москве и Подмосковье из-за природных пожаров в Рязанской области рекомендовал местным жителям принять меры, чтобы не допустить отравления продуктами горения. В частности, в ведомстве предложили:

временно ограничить пребывание детей на детских площадках, в том числе сократить время прогулок в детских садах;

ограничить занятия спортом и работу на свежем воздухе;

использовать на улице медицинские маски;

регулярно проводить влажную уборку;

пить много жидкости.

17 августа жители юго-западных, южных и западных районов Москвы пожаловались на запах гари, а впоследствии запах дошел и до севера Московского региона. Рослесхоз объяснил это пожарами на промышленных территориях в Рязанской области: в тот день в регионе тушили пять возгораний на общей площади 185 га. По словам губернатора региона Павла Малкова, в тушении пожара 18 августа участвуют более 300 человек и 100 единиц техники.

Причиной пожаров, по предварительным данным Рослесхоза, стал антропогенный фактор. В ведомстве заявили, что «угрозы населенным пунктам нет». Глава Рослесхоза Иван Советников подчеркнул, что в Московской области действующих пожаров нет. На востоке Подмосковья из-за высокого класса пожарной опасности действует ограничение на посещение лесов. Власти Москвы отправили на тушение пожаров в рязанских лесах поливальные машины и пожарные вертолеты.

«Гринпис в России» заявил, что пожар возник «на обширном пространстве гарей 2010 года», площадь которого составляет более 3,3 тыс. га. «Он затрагивает территории Окского заповедника и национального парка Мещера», — отметили в организации. Там считают, что пожары произошли «по вине человека», а условия для их распространения создали жара и засуха. В 2010 году пожары из-за жары и отсутствия осадков возникли в 20 регионах России, погибли более 50 человек, а Рязанская и Московская области стали одними из наиболее пострадавших.