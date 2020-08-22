ВЦИОМ сообщил о нежелании более половины россиян прививаться от COVID-19

По мнению главы ВЦИОМа, большинство не хотят делать прививки, потому что «боятся, не верят, опасаются». О готовности привиться вакциной «Спутник V» сообщили 42% опрошенных, 52% респондентов не поддержали эту точку зрения

Первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19 «Спутник V» (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

О готовности привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V» заявили более 40% опрошенных россиян. Об этом сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на форуме «Территория смыслов».

«Новая вакцина русская «Спутник V». Будем мы прививаться или нет? 42% говорят: «Да, скорее всего», а 52%: «Нет, не будем прививаться», — привел он данные исследования центра (цитата по ТАСС). По словам Федорова, в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Когда именно прошло исследование, глава ВЦИОМа не уточнил.

Большинство не хотят делать прививки, потому что «боятся, не верят, опасаются», считает Федоров. «С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться», — добавил он.

О неготовности прививаться российской вакциной также заявили большинство из 3040 медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» 12–13 августа. О согласии на вакцинацию сообщили 24,5% респондентов, 52% выразили противоположную точку зрения.