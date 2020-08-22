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Пандемия коронавируса ,  
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ВЦИОМ сообщил о нежелании более половины россиян прививаться от COVID-19

По мнению главы ВЦИОМа, большинство не хотят делать прививки, потому что «боятся, не верят, опасаются». О готовности привиться вакциной «Спутник V» сообщили 42% опрошенных, 52% респондентов не поддержали эту точку зрения
Первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19 «Спутник V»
Первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19 «Спутник V» (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

О готовности привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V» заявили более 40% опрошенных россиян. Об этом сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на форуме «Территория смыслов».

«Новая вакцина русская «Спутник V». Будем мы прививаться или нет? 42% говорят: «Да, скорее всего», а 52%: «Нет, не будем прививаться», — привел он данные исследования центра (цитата по ТАСС). По словам Федорова, в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Когда именно прошло исследование, глава ВЦИОМа не уточнил.

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Большинство не хотят делать прививки, потому что «боятся, не верят, опасаются», считает Федоров. «С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться», — добавил он.

О неготовности прививаться российской вакциной также заявили большинство из 3040 медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» 12–13 августа. О согласии на вакцинацию сообщили 24,5% респондентов, 52% выразили противоположную точку зрения.

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Препарат под названием «Спутник V» разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Президент Владимир Путин объявил о его регистрации 11 августа, сообщив тогда же, что прививку от коронавируса в рамках эксперимента сделала его дочь. Как рассказывали в Минздраве, перед регистрацией вакцина была испытана на 20 добровольцах.

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Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников которой — ведущие международные фармацевтические концерны) призывала отложить регистрацию препарата до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний, отметив, что сейчас данных о том, что он безопасен для пожилых людей, нет. В Росздравнадзоре с претензиями ассоциации не согласились. Глава Минздрава Михаил Мурашко пообещал, что подробные данные о клинических испытаниях вакцины будут обнародованы в ближайшие дни.

Массовые прививки с использованием препарата, разработанного Центром Гамалеи, должны начаться в сентябре, в гражданский оборот вакцина поступит 1 января. В Минздраве подчеркивали, что вакцинация будет добровольной.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: вакцина, коронавирус, ВЦИОМ
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