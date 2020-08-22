Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Лукашенко назвал фейками 60% кадров с синяками пострадавших на митингах Политика, 16:08 Губерниев объяснил нежелание Загитовой завершать карьеру Спорт, 16:02 «Урал» нанес второе поражение «Краснодару» в чемпионате России Спорт, 16:00 Вирус в школьной программе и Tinder для коллег: дайджест образования № 20 Экономика образования, 16:00  Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 15:30 О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 15:25 В московском метро снизят цены на маски Общество, 15:18 Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия Политика, 15:15 Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман Общество, 15:09 Омский минздрав заявил о готовности помочь Германии с лечением Навального Политика, 15:06 Лукашенко заявил о «шевелении» войск НАТО у границ Белоруссии Политика, 14:49 Лукашенко на фоне протестов назначил министра гродненским губернатором Политика, 14:34 Крупнейший застройщик России стал титульным партнером футбольных «Химок» Спорт, 14:24 Как запомнить столицы всех стран мира РБК и Билайн, 14:20
Общество ,  
0 

В московском метро снизят цены на маски

Медицинские маски, продающиеся в метрополитене, станут дешевле на 5 руб. Ранее московская полиция начала массово штрафовать пассажиров за отсутствие средств защиты
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Стоимость масок в метро Москвы снизится с 15 до 10 руб. за штуку. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

«Вы сможете купить маски по сниженной стоимости уже с понедельника, 24 августа, на любой станции мосметро, а также в кассах на станциях МЦД и пригородных кассах электричек», — сказано в сообщении.

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов добавил, что в метро маски дешевле, чем во многих городских аптеках. «Носить маски в московском транспорте обязательно. Ведь безопасность поездки напрямую зависит от того, в маске ли человек, который стоит рядом с вами», — подчеркнул он.

Маски и медицинские перчатки в метро из-за пандемии коронавируса начали продавать с мая. Тогда маска стоила 30 руб., а комплект перчаток — 20 руб.

С 12 мая в Москве был введен масочный режим. Только за первые два дня в столице оштрафовали 198 граждан за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.

Мэр столицы Сергей Собянин 13 июля смягчил требования — все жители города обязаны носить маски и перчатки только в транспорте, магазинах и других общественных местах. Если жители города не соблюдают указ, то физическим лицам грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб., юридическим лицам — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., а индивидуальным предпринимателям — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В августе полиция Москвы начала массово штрафовать пассажиров за отсутствие медицинских масок. Источник ТАСС заявил, что рейды по выявлению нарушителей масочного режима в транспорте стали проводить на всех станциях.

За появление без маски в центре Парижа ввели штраф €135
Общество
Фото: Michel Euler / AP

Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину

Ранее власти Москвы купили компанию «КИТ» — самого крупного производителя масок в России. Эксперты оценили ее стоимость в 1,5 млрд руб. Согласно данным акта приемки на сайте госзакупок, московские власти купили у «КИТ» маски примерно за 7 руб. за штуку. Однако ранее маски производителя стоили от 1 руб. В мае, судя по данным госзакупок, контракт был расторгнут по соглашению сторон, но до его расторжения «КИТ» продала департаменту масок на 6,9 млн руб.

Автор: Анастасия Куц
Теги: маски, Москва, метро
Материалы по теме
Жителей Бельгии обязали носить маски в местах массового скопления людей
Общество
В Минпросвещения опровергли данные об обязанности учителей носить маски
Общество
Жителей Вашингтона обязали носить маски
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter