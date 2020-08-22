В московском метро снизят цены на маски

Медицинские маски, продающиеся в метрополитене, станут дешевле на 5 руб. Ранее московская полиция начала массово штрафовать пассажиров за отсутствие средств защиты

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Стоимость масок в метро Москвы снизится с 15 до 10 руб. за штуку. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

«Вы сможете купить маски по сниженной стоимости уже с понедельника, 24 августа, на любой станции мосметро, а также в кассах на станциях МЦД и пригородных кассах электричек», — сказано в сообщении.

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов добавил, что в метро маски дешевле, чем во многих городских аптеках. «Носить маски в московском транспорте обязательно. Ведь безопасность поездки напрямую зависит от того, в маске ли человек, который стоит рядом с вами», — подчеркнул он.

Маски и медицинские перчатки в метро из-за пандемии коронавируса начали продавать с мая. Тогда маска стоила 30 руб., а комплект перчаток — 20 руб.

С 12 мая в Москве был введен масочный режим. Только за первые два дня в столице оштрафовали 198 граждан за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.