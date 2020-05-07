В Москве решили ввести режим обязательного ношения масок и перчаток
Пассажиры общественного транспорта Москвы с 12 мая должны будут надевать маски и перчатки. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
Необходимость введения масочного режима мэр Москвы объяснил решением о снятии запрета на работу для промышленных предприятий и строек.
«Это две стороны медали и сообщающиеся сосуды. Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что увеличится количество передвижений на транспорте, увеличится количество людей, которые общаются друг с другом. И это надо каким-то образом компенсировать. Поэтому мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, более жесткие требования это ношение обязательное масок, перчаток в общественном транспорте», — сказал Собянин.
По словам мэра Москвы, останется в силе и пропускной режим передвижения по городу на транспорте.