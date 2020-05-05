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Власти назвали цены на продающиеся в метро Москвы медицинские маски

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С 5 мая в московском метро установят вендинговые аппараты с медицинскими масками и перчатками, дептранспорта Москвы опубликовал в своем Telegram-канале их цены.

После полного оснащения пассажирам метрополитена будут доступны три вида продукции: маска за 30 руб., комплект перчаток за 20 руб., весь комплект из маски и перчаток — за 50 руб. В сообщении уточняется, что 5 мая комплекты с защитными средствами поступят на 15 станций.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин посоветовал жителям надевать маски и перчатки при поездках в метрополитене, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом. Для проезда в метро необходимо получать пропуск.

В Московской области станет обязательным ношение масок в транспорте, магазинах, аптеках и на улице с 12 мая. Без маски жителей региона не пустят в общественный транспорт, кроме того, ее отсутствие обойдется в штраф в размере 4 тыс. руб.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, метро, Москва
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