За появление без маски в центре Парижа ввели штраф €135

Из-за роста числа заражений COVID-19 власти французской столицы намерены внимательно следить за соблюдением правила о ношении масок. Не носить маски разрешается только людям, которым это противопоказано по медицинским причинам

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С 10 августа ношение медицинских масок и других средств индивидуальной защиты органов дыхания стало обязательным на многих улицах в центре Парижа и некоторых других районах города. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии Парижа.

В соответствии с документом, носить маски, повязки или респираторы обязаны все лица в возрасте 11 лет и старше, появляющиеся на Монмартре и в некоторых других районах, где поддерживать социальную дистанцию между людьми особенно трудно из-за высокой концентрации туристов. Правило об обязательном ношении масок введено сроком на один месяц и будет действовать не только на улицах, но также на блошиных рынках, пешеходных зонах и так далее.

Нарушителям грозит штраф €135. В сообщении на сайте мэрии Парижа отмечается, что местные власти будут внимательно следить за соблюдением правила. Не носить маски разрешается только людям, которым это противопоказано по медицинским причинам, что должно быть подтверждено документально.

Со списком улиц, на которых ношение масок обязательно, можно ознакомиться на сайте мэрии.