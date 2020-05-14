В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро. Об этом «РИА Новости» сообщил исполняющий обязанности главы ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

По его словам, после введения обязательного масочного режима в метро 98% пассажиров соблюдают его требования. До этого маски носили 58% пассажиров.

Султанов отметил, что ношение масок и перчаток является шагом к возвращению к обычной жизни, а главной целью проверок, которые проводят в метро, является повышение безопасности в общественном транспорте, а не штрафы.

По данным департамента транспорта Москвы на утро 14 мая, маски носят 96% пассажиров, а перчатки — 94%. Ношение средств индивидуальной защиты в московском общественном транспорте стало обязательным с 12 мая.