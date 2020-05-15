Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок

Москва купила крупнейшего в России производителя масок — компанию КИТ. Ее стоимость эксперты оценивают в 1,5 млрд руб, но возможность получать маски от собственного производителя по себестоимости позволяет сэкономить на закупках

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти Москвы приобрели компанию ООО «КИТ» (Компания инновационных технологий) — крупнейшего производителя медицинских масок в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова заммэра Москвы Владимира Ефимова и одного из бывших топ-менеджеров компании.

«В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории технополиса «Москва», — рассказал изданию Ефимов.

Сумму сделки собеседники издания не раскрыли, однако президент Ассоциации разработчиков изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация СИЗ) Владимир Котов и эксперт отраслевого портала ГетСиз.ру Евгений Шувалов оценили стоимость ООО «КИТ» примерно в 1,5 млрд руб.

ООО «КИТ» производит треть медицинских масок в России, пишет издание. Согласно данным СПАРК, смена собственника компании произошла в феврале-марте. До 27 февраля 2020 г. владельцами «КИТ» были Дмитрий Савин (72%) и Павел Спичаков (28%) 10 марта она перешла в собственность Александру Сидорову — совладельцу управляющей компании «Абсолют Эссет Менеджмент», который в свою очередь 10 марта передал ее ООО «Центррегионинвест» (ЦРИ). ЦРИ через ООО «Софийская набережная» контролируется АО «Капиталинвестпроект» (КИП). «Ведомости» со ссылкой на источник в мэрии утверждает, что «Капиталинвестпроект» находится под контролем столичных властей и управляет различными столичными активами.