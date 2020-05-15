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Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок

Москва купила крупнейшего в России производителя масок — компанию КИТ. Ее стоимость эксперты оценивают в 1,5 млрд руб, но возможность получать маски от собственного производителя по себестоимости позволяет сэкономить на закупках
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти Москвы приобрели компанию ООО «КИТ» (Компания инновационных технологий) — крупнейшего производителя медицинских масок в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова заммэра Москвы Владимира Ефимова и одного из бывших топ-менеджеров компании.

«В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории технополиса «Москва», — рассказал изданию Ефимов.

Сумму сделки собеседники издания не раскрыли, однако президент Ассоциации разработчиков изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация СИЗ) Владимир Котов и эксперт отраслевого портала ГетСиз.ру Евгений Шувалов оценили стоимость ООО «КИТ» примерно в 1,5 млрд руб.

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Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

ООО «КИТ» производит треть медицинских масок в России, пишет издание. Согласно данным СПАРК, смена собственника компании произошла в феврале-марте. До 27 февраля 2020 г. владельцами «КИТ» были Дмитрий Савин (72%) и Павел Спичаков (28%) 10 марта она перешла в собственность Александру Сидорову — совладельцу управляющей компании «Абсолют Эссет Менеджмент», который в свою очередь 10 марта передал ее ООО «Центррегионинвест» (ЦРИ). ЦРИ через ООО «Софийская набережная» контролируется АО «Капиталинвестпроект» (КИП). «Ведомости» со ссылкой на источник в мэрии утверждает, что «Капиталинвестпроект» находится под контролем столичных властей и управляет различными столичными активами.

О смене собственника ООО «КИТ» 12 марта писал журнал «Компания», также связывавший новых собственников производителя медицинских масок с властями Москвы. Как отмечала «Компания», вскоре после смены владельца, 14 марта, КИТ получила заказ на маски от Департамента здравоохранения города Москвы. Согласно данным СПАРК, стоимость закупки составила 175 млн руб. Другие производители к торгам допущены не были.

Маски у ООО «КИТ» власти Москвы, согласно данным акта приемки на сайте госзакупок, закупили по цене в среднем примерно 7 руб за штуку; при этом, как утверждает издание, до этого маски ООО «КИТ» стоили от одного рубля. 8 мая, согласно данным госзакупок, контракт был расторгнут по соглашению сторон: до расторжения КИТ успел поставить Депздраву масок только на 6,9 млн руб.

Ефимов и бывший совладелец компании, Павел Спичаков (ему до смены владельца компании принадлежала доля в 28%) подтвердили «Ведомостям», что до пандемии себестоимость медицинской маски была около 1 руб., а сейчас близка к 7 руб. Причиной этого они называют рост цен на сырье. в 5-6 раз. Эту информацию подтвердили изданию и другие производители масок. «Если раньше сырье мы покупали за 165 руб. за кг СМС (материал для производства масок. — РБК), то сейчас 600-800 руб., а у перекупщиков он доходит до 1500-2000 руб.», — сообщили в компании-производителе масок «Уралпроммед».

Сейчас компания, по словам Спичакова, производит 1 млн масок в сутки. В течение года этот объем планируется нарастить до 2-3 млн в день. Ефимов заявил «Ведомостям», что столице в сутки нужно около 4 млн масок. Заммэра отметил, что практически все производимые КИТ маски сейчас передаются в больницы и госучреждения по себестоимости. Однако в учреждениях сохраняется нехватка средств индивидуальной защиты, из-за чего мэрия вынуждена докупать часть масок у перекупщиков, у которых цена достигает 25-26 руб. за штуку. С учетом себестоимости масок КИТ в 7 руб., покупка производителя масок позволила властям Москв сэкономить около 490 млн рублей в месяц.

С 12 мая в Москве, как и в большинстве других регионах России, введен обязательный масочный режим. Посещать магазины и другие места скопления людей, а также ездить в общественном транспорте можно только в масках и перчатках. За нарушение этого правила установлен штраф в размере до 5 тыс. руб.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Москва, коронавирус, медицинские маски
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