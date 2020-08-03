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ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро

По данным агентства, рейды проводятся на всех станциях столичной подземки. Ранее власти заявляли, что москвичи стали плохо соблюдать масочный режим в транспорте и магазинах
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«При проведении рейдов полицейские стали выписывать пассажирам столичной подземки штрафы в размере 5 тыс. руб. за отсутствие у них средств индивидуальной защиты», — заявил собеседник агентства. По его словам, рейды по выявлению нарушителей масочного режима в транспорте проводятся на всех станциях.

Wildberries сообщил о росте продаж медицинских масок в июле
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Работа полиции и контролеров по выявлению нарушителей активизировалась в прошедшие выходные и понедельник, 3 августа. В пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» агентству сообщили, что подобные рейды не прекращались, а ношение средств индивидуальной защиты в общественном транспорте остается обязательным в столице.  РБК обратился за комментариями в пресс-службу Московского метрополитена. 

О намерении провести серию рейдов в метрополитене в конце июля сообщил департамент транспорта Москвы. Сначала пассажирам без масок будут предлагать купить их, а в случае отказа — штрафовать.

В конце июля руководитель департамента торговли и услуг московской мэрии Алексей Немерюк заявил, что столичные магазины получили штрафы за нарушение масочного режима на общую сумму 300 млн руб. Всего было оштрафовано более 6 тыс. торговых организаций.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

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Аналитики агентства маркетинговых исследований Wanta Group зафиксировали, что в июле жители российских городов-миллионников стали реже надевать маски. Но москвичи надевали средства защиты чаще других россиян — 35% столичных жителей использует их в общественном транспорте, 40% — в магазинах.

По данным онлайн-ретейлера Wildberries, спрос на одноразовые медицинские маски в последние дни июля в России вырос на 78% по сравнению с концом июня. В Московском регионе рост составил 88%.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Котляр
Теги: метро, штраф, медицинские маски, коронавирус
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