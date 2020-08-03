ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро

По данным агентства, рейды проводятся на всех станциях столичной подземки. Ранее власти заявляли, что москвичи стали плохо соблюдать масочный режим в транспорте и магазинах

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«При проведении рейдов полицейские стали выписывать пассажирам столичной подземки штрафы в размере 5 тыс. руб. за отсутствие у них средств индивидуальной защиты», — заявил собеседник агентства. По его словам, рейды по выявлению нарушителей масочного режима в транспорте проводятся на всех станциях.

Работа полиции и контролеров по выявлению нарушителей активизировалась в прошедшие выходные и понедельник, 3 августа. В пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» агентству сообщили, что подобные рейды не прекращались, а ношение средств индивидуальной защиты в общественном транспорте остается обязательным в столице. РБК обратился за комментариями в пресс-службу Московского метрополитена.

О намерении провести серию рейдов в метрополитене в конце июля сообщил департамент транспорта Москвы. Сначала пассажирам без масок будут предлагать купить их, а в случае отказа — штрафовать.