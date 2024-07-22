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Театральное дело ,  
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Михалков ответил на обвинение в доносе на Беркович на встрече в бане

Сюжет
Театральное дело
Михалков заявил, что незнаком со спектаклями и стихами Беркович, не парился в бане с Бастрыкиным и возмутился из-за слова «донос», отметив, что «неправильно использовать слова, не понимая их смысла»
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков прокомментировал обвинения в доносе на театрального режиссера Евгению Беркович, которой вместе со сценаристкой Светланой Петрийчук дали по шесть лет колонии из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол».

В выпуске передачи «Бесогон ТВ» (выходит на канале «Россия 1») под названием «С легким паром, или кто видел Бастрыкина в бане?» Михалков показал кадры из эфира телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией). Там утверждалось, что Михалков пожаловался на Беркович на встрече в бане с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, и недовольство народного артиста вызвали стихи театрального режиссера.

Михалков заявил, что никогда не был в бане с Бастрыкиным, хотя «с удовольствием с ним бы попарился». «Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович, не смотрел ее спектакли, к своему, наверное, стыду, не читал ее поэзии», — сказал он.

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Светлана Петрийчук и&nbsp;Евгения Беркович

Михалкова возмутило слово «донос», которое звучало в эфире телеканала. «Неправильно использовать слова, не понимая их смысла, их значения. Посмотрите, слово «донос», что оно обозначает? Донос — это, когда кто-то пишет кому-то на кого-то, кто совершает тайные противоправные действия. Какой донос, когда спектакль Беркович идет с 2020 года, стихи ее читают, печатают, какой донос, на кого?» — задался вопросом режиссер.

«То, что она делает и делала, могли увидеть все, но нет, Михалков донес на Беркович. Ложь раздражает, это все выглядит тупо и бездарно абсолютно», — заключил он.

Приговор Беркович и Петрийчук был вынесен 8 июля, их признали виновными в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). По версии обвинения, в спектакле о россиянках, которые знакомились в соцсетях с радикальными исламистами и уезжали к ним в Сирию, содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Часть процесса по делу проходила в закрытом режиме из-за жалобы стороны обвинения об угрозах, которые поступали участникам. При этом адвокат Ксения Карпинская отмечала, что подобные выражения «на футбольных матчах кричат бесконечно» и их никто не воспринимает как прямую угрозу. В открытой части процесса выступил секретный свидетель со скрытой личностью и измененным голосом, участники обращались к нему по имени Никита. Свидетель заявил, что снял спектакль на видео и отнес запись в полицию: по мнению «Никиты», в постановке «террористы показаны жертвами, а виновным выставили Российское государство».

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В основу дела легла «деструктологическая» экспертиза, которую провела Лаборатория деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Прошлым летом Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте сообщил, что она не может служить доказательством, а деструктология не является наукой. Еще одну экспертизу провела сотрудник экспертной службы ФСБ Светлана Мочалова, по мнению которой, авторы специально сформировали в постановке «романтический образ террориста».

Беркович и Петрийчук отвергают обвинения. Режиссер называла целью постановки профилактику терроризма, подчеркивая, что сама «ничего, кроме осуждения или отвращения», к терроризму не испытывает. В поддержку фигуранток выступили многие деятели культуры, в частности актеры Вениамин Смехов и Ксения Раппопорт. Актриса Юлия Пересильд и худрук Александринского театра Валерий Фокин назвали решение суда неоправданно жестоким, режиссер Кирилл Серебренников — «приговором без всякой вины, ни за что».

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Никита Михалков Евгения Беркович Светлана Петрийчук Александр Бастрыкин донос оправдание терроризма спектакль
Никита Михалков фото

Никита Михалков

кинорежиссер, актер, телеведущий
21 октября 1945 года
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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