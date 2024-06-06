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Дело спектакля с «Золотой маской» ,  
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Ксения Раппопорт в военном суде назвала спектакль Беркович «прививкой»

Сюжет
Дело спектакля с «Золотой маской»
Ксения Раппопорт в военном суде заявила, что зритель спектакля «Финист Ясный Сокол» никогда не попадется на уловки террористов. Создательниц спектакля обвиняют в оправдании терроризма
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Народная артистка России Ксения Раппопорт в выступлении в суде назвала спектакль «Финист Ясный Сокол» «колоссальной профилактической прививкой» и очень важной разъяснительной работой, необходимой для того, чтобы объяснить девушкам, как легко можно попасть под влияние террористов. Раппопорт дала показания как свидетель защиты во Втором Западном окружном военном суде, где продолжается рассмотрения дела режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Их обвинили по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет), им грозит до семи лет лишения свободы.Судья Юрий Массин начал рассматривать дело по существу 20 мая.

«Посыл у спектакля абсолютно внятный, очень простой, он хорошо донесен до зрителя. Это горестный рассказ о том, как простые, нормальные девушки оказались втянуты в деятельность террористической группировки путем искусной вербовки. Нам как зрителям это очень подробно рассказано и показано, — пояснила Раппопорт. — Показан, очень просто, механизм, как девушки, девочки, у которых в жизни произошли неприятные обстоятельства <...> и в момент их уязвимости и боли к ним подключаются вот такие люди, которые профессионально вычисляют таких женщин, и вступают с ними в переписку. И дальше мы видим, каким кошмаром и ужасом это заканчивается».

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Актриса рассказала, что на спектакль она ходила с подругой, у которой есть дочь-подросток. По ее словам, после спектакля подруга была «в потрясении» и решила сводить на спектакль дочь для того, чтобы она поняла, как легко можно попасться на уловки террористов.

Одна из адвокатов спросила Раппопорт, хотела бы она повторить судьбу героини спектакля и пьесы. «Господи, конечно нет», — ответила она.

Не увидела актриса в постановке и оправдания терроризма. «Как может служить оправданием терроризма страшная история, которая происходит на суде и в конце которого выносится обвинительный приговор, и в конце звучит песня, которая фактически хоронит Марьюшку?», — задала она вопрос.

Раппопорт выразила надежду на то, что по крайней мере те, кто посмотрел этот спектакль, уже никогда не попадутся на уловки террористов. «Это колоссальная профилактическая прививка. Это очень важный спектакль, особенно сегодня, когда эта опасность существует и она обострена. Она страшно обострена. Вообще было бы здорово, чтобы такой спектакль был и про мужчин, как они туда попадают», — пояснила она.

Беркович и Петрийчук были задержаны в мае 2023 года, с тех пор они находятся в СИЗО. Окончательное обвинение им предъявили 29 февраля. Виновными себя они не признают.

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Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо)

По версии следствия, Петрийчук написала, а Беркович поставила театральную пьесу «Финист Ясный Сокол», в которой содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем режиссер и драматург «публично демонстрировали [спектакль] на различных фестивалях, в театральных организациях, а также в сети Интернет».

В 2022 году «Финист Ясный Сокол» победил в двух номинациях театральной премии «Золотая маска».

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
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