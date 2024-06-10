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Дело спектакля с «Золотой маской» ,  
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В суде по театральному делу допросили секретного «Никиту»

В суде по делу Беркович и Петрийчук допросили секретного свидетеля «Никиту»
Сюжет
Дело спектакля с «Золотой маской»
Секретный свидетель записал на видео спектакль «Финист — Ясный сокол», из-за которого идет суд над Беркович и Петрийчук, и обратился с ним в полицию. По его словам, в постановке террористы показаны жертвами, а виновник — Россия
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Во время судебного заседания по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук был допрошен секретный свидетель «Никита», сообщает «Осторожно, новости».

Его личность была скрыта, голос изменен. «Никита» сообщил, что был на читке спектакля «Финист — Ясный сокол», из-за которого Беркович и Петрийчук оказались подозреваемыми по делу об оправдании терроризма, на фестивале «Любимовка» в 2019 году, а потом пришел на него через три года в театр. Он снял постановку на телефон, чтобы показать «другу с Северного Кавказа», но в итоге обратился с этим видео в полицию.

Претензия «Никиты» к спектаклю заключается в том, что «террористы показаны жертвами, а виновным выставили российское государство». На часть вопросов о постановке он затруднился ответить и добавил, что боится раскрытия своей личности, так как работает в театральной сфере.

РБК обратился за комментарием к адвокату Беркович Ксении Карпинской и в пресс-службу СУ СК по Москве.

Во время заседания, которое шло во Втором Западном окружном военном суде, Беркович стало плохо, ей вызывали скорую помощь.

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Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо)

Против режиссера спектакля и автора пьесы возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК, максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы. Обе женщины находятся в СИЗО более года, арест продлен до 22 октября.

В 2022 году «Финист — Ясный сокол» получил две «Золотые маски» — одну присудили Петрийчук за работу драматурга, другую отдали художнику по костюмам Ксении Сорокиной.

В спектакле речь идет о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. Следствие полагает, что в постановке содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России).

Женщины не признали свою вину. «Я поставила данный спектакль с целью профилактики терроризма, я не испытываю ничего, кроме осуждения или отвращения к терроризму», — говорила Беркович.

На недавно прошедших заседаниях выступили как свидетели актеры Ксения Раппопорт и Вениамин Смехов. Первая назвала постановку «колоссальной профилактической прививкой» и очень важной разъяснительной работой, необходимой для того, чтобы объяснить девушкам, как легко можно попасть под влияние террористов. По мнению Смехова, в спектакле «Финист — Ясный сокол» нет оправдания терроризму: наоборот, это спектакль-предупреждение.

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Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Елена Степанова
Евгения Беркович Светлана Петрийчук оправдание терроризма

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