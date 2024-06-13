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Дело спектакля с «Золотой маской» ,  
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Суд по делу Беркович и Петрийчук закрыли из-за «угроз» свидетелям

Сюжет
Дело спектакля с «Золотой маской»
Сторона защиты возразила, что это «выражения, которые на футбольных матчах кричат бесконечно, и никто не воспринимает это как прямую угрозу». Решение о закрытии процесса приняли сразу после представления доказательств обвинения
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Дальнейшее судебное разбирательство по делу режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук будет проходить в закрытом режиме, передает корреспондент РБК из зала суда. Такое решение принял судья Юрий Массин после того, как сторона обвинения заявила о размещенных в интернете угрозах в адрес участников заседания. Во время предыдущего заседания 10 июня сторона обвинения закончила представлять свои доказательства, и 13 июня свои доводы должна была начать приводить сторона защиты.

В начале заседания 13 июня прокурор Екатерина Денисова заявила ходатайство о закрытии заседания от прессы, поскольку, по ее словам, в адрес свидетелей были размещены угрозы в интернете. Она также представила распечатки комментариев в Сети. По словам судьи, всего было представлено четыре опубликованных высказывания.

Прессе распечатки не показали, но с ними ознакомились адвокаты. Адвокат Ксения Карпинская после этого в ходе заседания заявила, что из представленных распечаток не следует, что в адрес участников заседания поступают угрозы, в них содержатся «выражения, которые на футбольных матчах кричат бесконечно, и никто не воспринимает это как прямую угрозу». Она также упомянула, что один из комментариев был размещен в Сети еще 24 мая. Карпинская подчеркнула, что распечатки с комментариями оказались представлены в суде именно тогда, когда свои доказательства должна была представлять сторона защиты. «Я считаю, что это для того, чтобы лишить нас состязательности сторон, а именно предоставлять свои доказательства в том же виде, в тех же объемах и на тех же основаниях, что были представлены прокуратурой, что нарушает ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса», — пояснила адвокат.

Защитники также обратили внимание на то, что из представленных распечаток нельзя было понять, какие высказывания где и кем были опубликованы, что нарушает установленный порядок представления доказательств.

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Евгения Беркович
«Как вами, ваша честь, неоднократно справедливо было сказано, здесь все люди неглупые и все с высшим образованием. И абсолютно все сейчас понимают, зачем это делается. <…> Ну если не стыдно, значит, не стыдно», — заявила Евгения Беркович.

Зрители, присутствовавшие на заседании, выходили из зала суда с криками «Позор» в адрес судьи и прокурора.

Беркович и Петрийчук задержали в мае 2023 года, им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет). Поводом стал поставленный Беркович спектакль по пьесе Петрийчук «Финист Ясный Сокол». В нем представлены истории женщин, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама и уезжали к ним в Сирию. Следствие увидело признаки оправдания терроризма и идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в спектакле, режиссер и драматург свою вину не признали.

По словам Беркович, целью постановки была профилактика терроризма. «Я не испытываю ничего, кроме осуждения или отвращения к терроризму», — заявляла она. С вменяемой статьей также не согласились многие общественные деятели, в том числе народная артистка России Ксения Раппопорт и актер Вениамин Смехов.

В апреле 2024 года Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в перечень террористов и экстремистов. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Евгения Беркович Светлана Петрийчук угрозы Россия суд

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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