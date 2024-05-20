Беркович и Петрийчук не признали вину в оправдании терроризма

Драматурга и театрального режиссера обвинили в оправдании терроризма из-за пьесы, в которой изучался кризис убеждений и идейный вакуум на примере «невест боевиков». Они подчеркнули, что испытывают только отвращение к террору

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук не признали вину по делу об оправдании терроризма, передает «РИА Новости» из зала суда. Процесс ведет Второй западный окружной военный суд.

«Не признаю свою вину, за мной нет никакой вины, я поставила данный спектакль с целью профилактики терроризма, я не испытываю ничего, кроме осуждения или отвращения к терроризму», — заявила Беркович. Петрийчук также не согласилась с претензиями следствия.

По ст. 205.2 УК им грозит до семи лет лишения свободы. РБК обратился за комментарием к адвокату Ксении Карпинской.

Поводом для уголовного преследования стала пьеса «Финист Ясный Сокол», ее Беркович поставила по сценарию Петрийчук. Постановка повествует о женщинах, которые познакомились в интернете со сторонниками радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две премии «Золотая маска».

По версии следователей, в сценарии есть признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России). Дело основывается на заключении экспертизы, которая нашла «героизацию боевиков ИГИЛ» и идеологию радикального феминизма (в Минюсте позднее признали экспертизу ненаучной). «Вина Беркович якобы выразилась в том, что она выложила ролик с читкой этой пьесы на YouTube», — поясняла ее адвокат Ксения Карпинская.

Петрийчук указывала, что описанные в пьесе истории завершаются несчастливым финалом. «Однако мы попытались сойти с позиции осуждения, с точки «сама виновата» и исследовать этот архетипичный сюжет, убеждение, что только выстраданное является чем-то настоящим. А еще поговорить о том, почему мы испытываем кризис убеждений, идейный вакуум и что именно заставляет нас искать какую-то силу, которой можно принадлежать», — объясняла драматург.