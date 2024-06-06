Вениамин Смехов дал показания в военном суде по делу Беркович и Петрийчук

Актер Вениамин Смехов не увидел в спектакле «Финист Ясный Сокол» оправдания терроризму. Наоборот, это спектакль-предупреждение, заявил он на заседании военного суда

Вениамин Смехов (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Во Втором Западном окружном военном суде в четверг продолжилось рассмотрение дела режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Из-за содержания спектакля «Финист Ясный Сокол» им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет) и грозит до семи лет лишения свободы.

Судья Юрий Массин начал рассматривать дело по существу 20 мая. 6 июня сторона защиты вызвала для дачи показания знаменитого актера Вениамина Смехова. Беркович и Петрийчук перед началом допроса слегка поклонились Смехову, а он поклонился им в ответ.

Смехов заявил, что, по его мнению, в спектакле «Финист Ясный Сокол» нет оправдания терроризму, наоборот, это спектакль-предупреждение. «Оправдание запрещенной организации я там никаким образом не мог ни увидеть, ни услышать. < …> И пьеса, и спектакль настойчиво предупреждают о такой беде, как сопутствие террористам и врагам нашего отечества», — заявил он.

Актер высоко оценил поставленный спектакль, назвав его очень талантливым, и заявил, что был бы очень рад посмотреть его еще раз.

В ходе допроса Смехова спросили, увидел ли он в постановке оскорбление всех русских мужчин (о таком впечатлении от просмотра спектакля ранее в ходе заседания рассказал актер Владимир Карпук). Он ответил, что оскорбления русских мужчин он в спектакле не увидел, добавив, что не может «всерьез относиться к очевидной глупости».

«Жуткие обстоятельства, из-за которых мы здесь сейчас собрались, не соответствуют истине. <...> Спектакль — предупреждение об опасности терроризма», — сказал Смехов.

В предыдущие дни процесса выступали свидетели защиты и обвинения. Актрисы спектакля заявили, что не увидели оправдания терроризма. Об этом же заявили театральные критики и искусствоведы.

Единственным свидетелем, высказавшимся против спектакля, стал нижегородский актер Владимир Карпук. Он посмотрел спектакль в Москве осенью 2021 года и, по его словам, «был [им] немного озадачен». Карпук назвал постановку «русофобской», в которой моджахеды показаны как герои, а русские мужчины показаны плохо.