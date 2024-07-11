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Сокуров поспорил с автором экспертизы по делу Беркович и Петрийчук

Александр Сокуров поспорил с автором экспертизы по делу Беркович и Петрийчук
Сюжет
Театральное дело
Сокуров назвал «сумасшествием» возбуждение дела на основе экспертизы читки спектакля, а не всей постановки в целом. Авторов «Финиста — Ясного Сокола» Беркович и Петрийчук приговорили к шести годам колонии за оправдание терроризма

Сокуров поспорил с автором экспертизы по делу Беркович и Петрийчук
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Режиссер Александр Сокуров поспорил с экспертом и автором «деструктологической» экспертизы, которая легла в основу уголовного дела против режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, насчет того, можно ли строить обвинение на основе читки спектакля, а не постановки в целом. Спор возник в эфире телеканала РБК.

Силантьев отметил, что исследовал конкретно текст читки, его коллеги — визуальный ряд спектакля. Речь идет о постановке «Финист — Ясный Сокол», пьесу написала Петрийчук, срежиссировала Беркович. В ней рассказывается о девушке, которая знакомится с мужчиной из Сирии, который оказывается террористом, из-за чего девушка попадает за решетку. Авторы спектакля были приговорены к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма 6 июля. Они не признали вину.

«Я как режиссер, практикующий режиссер <...> могу вам сказать, что отличие режиссерского сценария, режиссерских разработок от фильма очень большое. И многое, что мы на съемочной площадке и в документах по ходу кино представляем, это есть рабочие размышления, <...> все это делается, чтобы можно было создать конечный результат — фильм. И только по фильму можно судить, какая была цель, для чего весь этот <...> подготовительный период происходил. По читке, вообще по рабочим текстам [строить обвинение] — это похоже на сумасшествие. <...> Мы не можем на основании этих рабочих материалов создавать уголовное дело. И кроме того, работа над спектаклем — это гуманитарный акт. Как можно гуманитарный акт и произведение искусства превращать в уголовную процедуру, в уголовный предмет?» — спросил Сокуров.

Силантьев в ответ заявил, что авторы экспертизы рассуждают не как театральные деятели, а как «эксперты в области терроризма». «Мы хорошо разбираемся в Исламском государстве (запрещенная в России террористическая организация. — РБК), знаем, как они ведут пропаганду, в Сирию ездить приходилось, допросы этих людей читать. И нам этого вполне достаточно. У нас и по читке можно сделать [экспертизу], и по видеозаписи», — сказал он.

Беркович выступила с первым заявлением после приговора
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Деструктолог добавил, что в спектакле полностью переврали историю Варвары Карауловой — студентки, которая в 2016 году получила 4,5 года колонии за попытку участия в террористической организации. Отрывки из ее допросов были использованы при создании пьесы.

По словам Силантьева, в истории Карауловой не было «никакой несчастной любви, она девушка с нацистскими взглядами», «она хотела убивать» и «сама нашла игиловцев», за что и была осуждена. Эксперт считает, что в спектакле есть четкая романтизация, в нем противопоставлены «две нехорошие системы» — ИГИЛ и Россия — и делается вывод, что между ними лучше выбрать ИГИЛ.

Экспертизу провела Лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). В июне прошлого года Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте сообщил, что деструктология не является наукой, а экспертиза, ставшая основой для уголовного дела, не может служить доказательством.

По делу была проведена еще одна экспертиза, ее автором стала сотрудник экспертной службы ФСБ Светлана Мочалова. Она сделала вывод, что авторы специально сформировали в пьесе «романтический образ террориста», а также дискриминировали русских мужчин. Кроме того, Мочалова утверждала, что упомянутый в пьесе шариатский брак «подразумевает различные формы полиамории» и «практически гарантирует невозможность возвращения женщины в русло традиционной семейной жизни».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александр Сокуров Евгения Беркович Светлана Петрийчук
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