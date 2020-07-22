В Минздраве не отметили завершения первой волны пандемии в России

По мнению главного внештатного эпидемиолога министерства, эпидемия в стране продолжает развиваться. Ранее вирусологи предупредили, что ее первая волна не закончится, пока COVID-19 не переболеют 70–80% населения

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Первая волна эпидемии COVID-19 в России еще не завершена, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Николай Брико. Об этом медик заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам эксперта, эпидемиологический процесс в стране продолжает развиваться. «Говорить о какой-то волне в России, что она закончилась, не приходится», — утверждает он.

Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев считает, что первая волна продолжится, пока не переболеют 70–80% населения. По словам Зверева, около 60% людей переносят COVID-19 бессимптомно и новые случаи инфицирования еще будут регистрироваться.

О возможности второй волны распространения заболевания предупреждали в том числе Всемирная организация здравоохранения и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, это с высокой вероятностью произойдет осенью, когда летняя жара сменится прохладной и дождливой погодой, а россияне массово вернутся на работу и учебу.