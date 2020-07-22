В Минздраве не отметили завершения первой волны пандемии в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 70,79 (-0,18) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 81,59 (+0,34) Инвестиции, 13:02
В Хабаровске люди вышли на митинг с лозунгом «Фургал не убийца» Политика, 17:17 В Свердловской области умер заболевший COVID-19 министр Общество, 17:14 Суд оправдал Дмитриева по статьям о порнографии и хранении оружия Общество, 17:11 Глава ПФР доложил Путину о снижении доходов россиян Общество, 17:06 Как снизить ФОТ за счет автоматизации: кейс автосервиса «Вилгуд» РБК и #CloudMTS, 17:06 Как происходит ротация сотрудников — кейс Райффазенбанка Pro, 17:05 Владелец Natura Siberica счел иск на ₽4,5 млрд попыткой убрать конкурента Бизнес, 17:04 Саперы взорвали подозрительную сумку в центре Москвы Общество, 17:01 Суд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова Общество, 17:00 Услышать будущее: семь полезных подкастов об искусственном интеллекте Футурология, 17:00  СМИ сообщили об интересе «Спартака» к Кокорину Спорт, 16:58 «Газпром» и «Росатом» начнут производить водород в 2024 году Бизнес, 16:53 Ксения Собчак получила предложения от двух брендов после скандала с Audi Стиль, 16:49 Госдума приняла закон о налоговом маневре в ИТ-отрасли Общество, 16:48
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Минздраве не отметили завершения первой волны пандемии в России

По мнению главного внештатного эпидемиолога министерства, эпидемия в стране продолжает развиваться. Ранее вирусологи предупредили, что ее первая волна не закончится, пока COVID-19 не переболеют 70–80% населения
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Первая волна эпидемии COVID-19 в России еще не завершена, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Николай Брико. Об этом медик заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам эксперта, эпидемиологический процесс в стране продолжает развиваться. «Говорить о какой-то волне в России, что она закончилась, не приходится», — утверждает он.

Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев считает, что первая волна продолжится, пока не переболеют 70–80% населения. По словам Зверева, около 60% людей переносят COVID-19 бессимптомно и новые случаи инфицирования еще будут регистрироваться.

Как в регионах России смягчают карантинные меры. Фоторепортаж
Фотогалерея 

О возможности второй волны распространения заболевания предупреждали в том числе Всемирная организация здравоохранения и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, это с высокой вероятностью произойдет осенью, когда летняя жара сменится прохладной и дождливой погодой, а россияне массово вернутся на работу и учебу.

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Общество
Фото: Николай Титов / Global Look Press

Согласно опросу компании Wanta Group, прихода второй волны эпидемии в этом году ждут 47% жителей крупнейших городов-миллионников России. По мнению большинства, болезнь может вернуться с новой силой в сентябре.

Видео

Главный внештатный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов также отметил, что вторая волна может начаться осенью параллельно с подъемом сезонной заболеваемости. Но она будет слабее первой, так как к этому времени у многих появится иммунитет.

По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, 22 июля число подтвержденных случаев инфицирования превысило в России 783,3 тыс. человек (5842 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 12 580 заразившихся.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минздрав, коронавирус
Материалы по теме
Мишустин заявил об избежавшей «коллапса» из-за коронавируса России
Общество
Вирусолог назвал условие окончания первой волны коронавируса
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне COVID-19 в России «хоть завтра»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter